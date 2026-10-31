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Primera Nacional

Primera Nacional: Godoy Cruz y Tristán Suárez son los finalistas por el ascenso a la Liga Profesional

Al Lechero le bastó con el empate para liderar su zona, mientras que el Tomba terminó superando a Ferro por diferencia de gol.

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el primer ascenso
© Prensa Godoy Cruz y Tristán SuárezGodoy Cruz y Tristán Suárez definirán el primer ascenso

Todo definido para el primer ascenso de la Primera Nacional. Este sábado se disputó la última fecha de la fase regular de la Segunda División del Fútbol Argentino y ya se conocen a los dos finaslitas que chocarán entre sí en busca de dar el salto a la Liga Profesional.

Se trata de Godoy Cruz y Tristán Suárez. El Tomba aprovechó el tropiezo de Ferro ante Acassuso en Caseros y ganó la Zona A, mientras que al Lechero le alcanzó con el empate para terminar en lo más alto de la Zona B. Ahora, se verán las caras el próximo 14 de noviembre a partido único en un estadio neutral a confirmar.

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Así se definió la Zona A

Ferro llegaba como líder a la última fecha y dependía de sí mismo. Sin embargo, empató sin goles contra el descendido Acassuso en Caseros y ahora tendrá que buscar el ascenso a través del reducido.

Por su parte, Godoy Cruz le ganó a Almirante Brown de manera agónica (se lo empataron a los 92′ y pasó a ganarlo nuevamente a los 93′) y alcanzó la línea del Verdolaga. Ahora bien, el Tomba se quedó con el primer puesto por diferencia de gol.

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Así se definió la Zona B

En la Zona B no hubo lugar para sorpresas ni grandes emociones. Tristán Suárez empató sin goles ante Deportivo Maipú, pero Atlanta y Temperley también igualaron en sus respectivos encuentros. De esta manera, el Lechero sacó su boleto a la final con 64 puntos.

Cronograma de la definición de la Primera Nacional

  • 14 de noviembre: Final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez
  • 14 de noviembre: octavos de final a partido único | Reducido
  • 21 de noviembre: ida de los cuartos de final | Reducido
  • 28 de noviembre: vuelta de los cuartos de final | Reducido
  • 2 de diciembre: ida de las semifinales | Reducido
  • 5 de diciembre: vuelta de las semifinales | Reducido
  • 12 de diciembre: ida de la final | Reducido
  • 19 de diciembre: vuelta de la final | Reducido

El lunes se define el último descenso de la Primera Nacional

Los últimos dos equipos de cada zona de la Primera Nacional pierden la categoría. Tres de ellos ya están definidos: Acassuso, San Miguel y Güemes. Sin embargo, todavía resta por definirse una plaza de la Zona B y esta misma se conocerá el lunes 2 de noviembre.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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