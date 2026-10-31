River hoy: formación para el Superclásico, la clave de Carlos Sánchez y elogios de ex Boca a Beltrán

Todas las novedades del Millonario de este sábado 31 de octubre, el día previo al duelo ante el rival de toda la vida en La Bombonera.

Todo lo que tiene que saber el hincha de River este sábado 31 de octubre de 2026, el día previo al Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio tiene prácticamente definida la formación, las claves de Carlos Sánchez para ganar en La Boca, el elogio del ex Boca a Santiago Beltrán y la insólita cantidad de cambios respecto al último dueño disputado en la casa del eterno rival.

La probable formación de River para el Superclásico

Las bajas por lesión fueron moneda corriente en este 2026 para River. Actualmente, Leonardo Ponzio no puede contar con Fausto Vera y todo indica que tampoco podrá hacerlo con Aníbal Moreno de cara al Superclásico, por lo que el puesto de volante central quedó algo tocado, aunque el entrenador ya encontró la solución: Lucas Silva.

Lucas Silva se desempeña como volante central habitualmente en Reserva, pero ya tuvo su estreno en Primera División de la mano de Eduardo Coudet. El pasado domingo ante Racing debió ingresar a los 16 minutos del primer tiempo en lugar de Moreno y lo hizo muy bien, por lo que todo indica que será el mediocampista central que jugará desde el inicio en La Bombonera.

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque para jugar contra Boca en La Bombonera está conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Carlos Sánchez dio la clave para ganar el Superclásico

Carlos Sánchez palpitó el duelo ante Boca y en diálogo con el stream de La Página Millonaria dio la clave que necesita River para imponerse en el Superclásico: “Creo que en la triangulación y el conocimiento que está teniendo Almada con Correa podemos lastimar. Sabemos que tenemos unos jugadores de mucha calidad que pueden marcar la diferencia. En el mediocampo se están entendiendo muy bien y se les vio una mejoría a todos ellos“.

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Carlitos destacó a Lucas Beltrán: “Uno de afuera lo ve a Beltrán corriendo todas y luchando todas. De pronto puede tener ese gol que todos deseamos que el nueve haga. Con el sacrifico que está haciendo, el premio le va a venir. Confío mucho que lo pueda hacer y que el domingo estemos sonriendo y festejando un triunfo de River”.

Carlos Sánchez. (Foto: Imago).

Un ex Boca elogió a Santiago Beltrán

Roberto Abbondanzieri dialogó con TyC Sport y llenó de elogios a Santiago Beltrán: “No es que quedó en una meseta, sino que arrancó muy bien y mantenerlo es muy difícil. Yo no estoy de acuerdo con esos rumores que leí de que se podría ir. Se tiene que quedar. Es un arquero con futuro de Selección Argentina. Es importante que alguien de divisiones inferiores se mantenga en un arco como el de River”.

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Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

No repite casi nadie: así formó River en la última visita a La Bombonera

El Millonario visitó a Boca el 9 de noviembre de 2025 y cayó por 2 a 0. En aquella oportunidad, Marcelo Gallardo decidió salir a La Bombonera con una línea de 5 defensores con Montiel y Acuña bien abiertos, mientras que los tres centrales quedaban fijos.

De cara al Superclásico del próximo domingo, apenas tres jugadores de los once que salieron el año pasado a La Bombonera serían los que repiten. Se trata de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Quien también podría hacerlo es Sebastián Driussi, aunque todo indica que irá al banco de suplentes el próximo domingo.

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ASÍ FORMÓ RIVER EN SU ÚLTIMA VISITA A BOCA

Franco Armani | Se fue a Atlético Nacional

| Se fue a Atlético Nacional Gonzalo Montiel | Sigue

| Sigue Lucas Martínez Quarta | Sigue

| Sigue Paulo Díaz | Se fue a Atlanta United

| Se fue a Atlanta United Lautaro Rivero | Sigue e irá al banco

| Sigue e irá al banco Marcos Acuña | Sigue

| Sigue Kevin Castaño | Se fue a Atlético Mineiro

| Se fue a Atlético Mineiro Juan Carlos Portillo | Sufrió una dura lesión

| Sufrió una dura lesión Maximiliano Meza (reemplazado por Galarza en el PT) | Se fueron a Independiente e Inter Miami

| Se fueron a Independiente e Inter Miami Maximiliano Salas | Se fue a Independiente Rivadavia

| Se fue a Independiente Rivadavia Sebastián Driussi | Sigue e irá al banco

ASÍ FORMARÍA RIVER EL PRÓXIMO DOMINGO

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Marcos Acuña

Tobías Andrada

Lucas Silva

Tomás Galván

Thiago Almada

Ángel Correa

Lucas Beltrán

Thiago Almada jugará su primer Superclásico. (Foto: Prensa River).

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