Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe se hunde en la parte baja de la tabla y necesita un resultado que corte la racha negativa. Enfrente tiene a un Sevilla que llega entonado y con la confianza de haber goleado en su última salida.

Para los dueños de casa el partido es casi una urgencia: la diferencia con la zona media empieza a estirarse y no hay margen para seguir regalando puntos. El Sevilla, en cambio, juega con la tranquilidad de quien pelea por metas más altas y puede permitirse mirar la tabla de arriba hacia abajo.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe viene de una goleada dolorosa, cayó 0-4 como visitante ante el Athletic Bilbao, y antes de eso ya había mostrado síntomas de fragilidad con la derrota frente al Barcelona. El empate ante Rayo Vallecano fue el único consuelo en un tramo donde los números no acompañan: está 18° con 9 puntos en 10 fechas, una posición que obliga a reaccionar antes de que la tabla se complique todavía más.

El Sevilla llega de otro planeta anímico. Goleó 2-0 de local a Osasuna y aunque en el medio tuvo un traspié claro frente a Real Madrid, también firmó un empate con goles ante Levante que mostró a un equipo que no se guarda nada ofensivamente. Sexto con 17 unidades, el objetivo pasa por meterse en la pelea de los puestos europeos y un triunfo afuera le serviría para consolidar ese presente.

El historial entre Getafe y Sevilla

El historial entre ambos tiene una clara inclinación sevillista: de 48 enfrentamientos, el Sevilla se quedó con 24 victorias por 16 del Getafe y 8 empates, con una diferencia de gol que también lo favorece, 63 contra 44. En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo pareja en cuanto a resultados ajustados, con triunfos cortos y algún que otro empate sin goles, aunque la balanza general sigue inclinada para el lado sevillista.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 25/08/2025 Sevilla vs. Getafe 1-2 Primera División 01/02/2025 Getafe vs. Sevilla 0-0 Primera División 14/09/2024 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División 30/03/2024 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 16/01/2024 Getafe vs. Sevilla 1-3 Copa del Rey 16/12/2023 Sevilla vs. Getafe 0-3 Primera División 19/03/2023 Getafe vs. Sevilla 2-0 Primera División 08/01/2023 Sevilla vs. Getafe 2-1 Primera División 09/01/2022 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis