Dos regresos: los convocados de Boca para el Superclásico

El Vasco Arruabarrena definió la lista de convocados para el compromiso ante River.

Este sábado no es un sábado más. Es el día previo al Superclásico en el que Boca recibirá a River en La Bombonera, en un partido que se disputará desde las 15:00 y bajo un escenario lleno de condimientos extras.

En este contexto, el Vasco Arruabarrena definió la lista de convocados para el compromiso ante River. Pasado el mediodía, luego del último entrenamiento, el plantel de Boca quedó concentrado a la espera del Superclásico de este domingo.

La novedad entre los citados es el regreso de Lautaro Blanco, quien descansó ante Independiente luego de una larga seguidilla de partidos consecutivos, y Tomás Belmonte, ya recuperado de su lesión en la rodilla.

Su último partido fue el 20 de septiembre en el triunfo ante San Lorenzo, luego debió pasar por el qiurófano para tratar su dolencia y 40 días más tarde se encuentra en condiciones de volver a los convocados.

Por una cuestión de extranjeros, Ángel Romero quedará fuera del partido ante River, ya que ni siquiera fue convocado por el DT. Otro que quedó fuera de la lista es Joaquín Ruíz, juvenil de inferiores que ocupaba el lugar de Belmonte.

Los convocados de Boca para el Superclásico

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Sebastián Villa, Milton Giménez, Enner Valencia.

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El posible 11 de Boca vs. River

Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, la formación de Boca ante River sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

La única duda del Vasco, a esta hora, es si Velasco se impone por encima de Sebastián Villa, o si el colombiano se gana el lugar desde el arranque. El resto, definido hace rato.

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