Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de Rosario Central

Luego del primer día de los partidos de la fecha 15, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con casi todas las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 30 de octubre.
En el primer turno, Tigre venció 2-0 a Huracán en un Tomás Adolfo Ducó híper caliente, en el que hubo insultos para todas las partes del Globo. A su vez, Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, selló su clasificación a los octavos de final, quedó tercero en la Zona B y se aseguró jugar la Copa Sudamericana 2027.
Nacho Fernández y su homenaje a Diego Armando Maradona.
Más tarde, Rosario Central venció agónicamente 2-1 a Sarmiento en Junín y se convirtió en el único líder de la Tabla Anual, por encima de Boca y Argentinos Juniors, pero con un partido más. Por último, Racing le ganó 2-1 a Aldosivi y lo condenó al descenso, por lo que el Tiburón perdió la categoría y jugará en la segunda división del fútbol argentino.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)
Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 46 puntos
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Tigre – 36 puntos
- Racing – 36 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ