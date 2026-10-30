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Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de Rosario Central

Este viernes hubo 4 partidos que generaron fuertes cambios en todos los frentes del campeonato doméstico.

Gastón Ávila, defensor de Rosario Central.
© @RosarioCentralGastón Ávila, defensor de Rosario Central.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 15, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con casi todas las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 30 de octubre.

En el primer turno, Tigre venció 2-0 a Huracán en un Tomás Adolfo Ducó híper caliente, en el que hubo insultos para todas las partes del Globo. A su vez, Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, selló su clasificación a los octavos de final, quedó tercero en la Zona B y se aseguró jugar la Copa Sudamericana 2027.

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Nacho Fernández y su homenaje a Diego Armando Maradona.

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Más tarde, Rosario Central venció agónicamente 2-1 a Sarmiento en Junín y se convirtió en el único líder de la Tabla Anual, por encima de Boca y Argentinos Juniors, pero con un partido más. Por último, Racing le ganó 2-1 a Aldosivi y lo condenó al descenso, por lo que el Tiburón perdió la categoría y jugará en la segunda división del fútbol argentino.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  2. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  3. Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Defensa – 46 puntos
  12. Estudiantes LP – 45 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. Sarmiento – 40 puntos
  17. San Lorenzo – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Tigre – 36 puntos
  21. Racing – 36 puntos
  22. Newell’s – 36 puntos
  23. Talleres – 35 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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