Carlos Alcaraz y Alexander Zverev protagonizaron una gran final de Roland Garros y no decepcionaron en absoluto a los amantes del tenis. En más de cuatro horas de partidos, el español superó al alemán en cinco sets y se consagró por primera vez en el grand slam parisino y se ratifica como sucesor de Rafael Nadal, el mejor jugador en polvo de ladrillo de todos los tiempos.

Tiene 21 años, pero declara como si tuviera diez más. Alcaraz se caracteriza por su humildad y así lo reflejó tras ganar la final y las palabras que le dedicó a Alexander Zverev, quien todavía no pudo ganar ningún grand slam: “Felicitar a Zverev por el principio de año. Sé lo mucho que trabaja. Sé los problemas que tuvo con las lesiones y el trabajo que has hecho para estar aquí. Seguro que el tenis te dará la opción de ganar pronto en Roland Garros”.

Carlos Alcaraz ganó su primer Roland Garros. (Foto: IMAGO).

A cumplir la promesa

Alcaraz prometió realizarse un tatuaje alusivo a la conquista en París: “Me voy a hacer un tatuaje seguro tobillo izquierdo y será la Torre Eiffel y la fecha de hoy. No sé si será en las próximas Semanas, uno o dos meses, pero lo voy a hacer”. Cabe resaltar que en su pierna derecha tiene un tatuaje referido a su título en Wimbledon en 2023, en lo que fue su segundo grand slam tras el US Open de 2022.

El próximo desafío de Carlitos

Luego de su gran victoria en Roland Garros, Alcaraz no tiene tiempo de relajarse y ahora inicia un momento del año que les cuesta bastante a los jugadores: pasar de polvo de ladrillo a césped. Este 10 de junio ya inició la gira por hierba previa a Wimbledon y los tenistas se adaptan a una superficie que tiene sus particularidades. El español debe defender la corona en el All England para no perder terreno en el ranking.

¿Cómo quedó el ranking de la ATP tras Roland Garros 2024?

La baja de Novak Djokovic previo a su encuentro de cuartos de final ante Casper Ruud hizo que baje al tercer puesto del ranking de la ATP. Jannik Sinner -hizo semifinal en Roland Garros- quedó por primera vez como número 1 del mundo y Carlos Alcaraz, que sumó 1280 puntos, actualmente es el número 2 del mundo. En el cuarto puesto se mantuvo Alexander Zverev.