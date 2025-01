Con un palito a Djokovic y Alcaraz, Zverev cuestionó a la organización del Abierto de Australia

El Abierto de Australia 2025 comenzó con los principales candidatos al título haciendo los deberes: Sinner, Alcaraz, Djokovic, Medvedev y Zverev ganaron sus partidos y todo indica que el título quedará en manos de algunos de ellos. Alexander Zverev, número 2 del ranking de la ATP, quiere romper el maleficio y ganar su primer Grand Slam y así lo demostró en sus primeras dos presentaciones.

En su estreno dejó en el camino al siempre complicado Lucas Poullie en sets corridos, mientras que en la segunda ronda superó al español Pedro Martínez por 6/1, 6/4 y 6/1, así fue que avanzó a la tercera ronda, donde se verá las caras ante el británico Jacob Fearnley. Tras avanzar de ronda, en pleno court central, el alemán aprovechó para enviarle un mensaje a la organización respecto a la programación de partidos. Se sabe que a Alcaraz le gusta jugar en turno diurno y a Djokovic en nocturno, al igual que a él.

“El techo cerrado realmente lo disfruto, me gusta mucho jugar partidos nocturnos acá, el ambiente es mejor por la noche, así que realmente disfruto cada vez que me toca venir acá durante una sesión nocturna y espero que no sea la última. Estoy esperando con ansias lo que sucederá dentro de dos días, en mi próximo partido”, comenzó diciendo el tenista alemán en pleno Rod Laver Arena tras superar a Pedro Martínez en sets corridos.

Zverev está en la tercera ronda del Abierto de Australia. (Foto: Getty).

Zverev cree que Djokovic y Alcaraz eligen sus horarios

“El problema es que creo que Novak tiene un poco más de poder y probablemente también Carlos, así que su solicitud tal vez va primero y luego tal vez la mía para conseguir lugares libres, pero si hay un lugar libre por la noche estaré más que feliz”, afirmó Alexander Zverev, quien jugó sus primeras dos rondas del Abierto de Australia de noche, donde el calor se siente mucho menos que en la tarde.

Zverev va por su primer Grand Slam

Alexander Zverev es el actual número 2 del mundo, pero jamás pudo conseguir un título de Grand Slam y su principal objetivo en este 2025 es romper el maleficio. El alemán se siente cómodo en esta superficie y tiene todo para obtener el título. Cabe recordar que ya disputó dos finales de torneos grandes: la primera de ella fue en el US Open 2020 y allí perdió ante Dominic Thiem, mientras que en Roland Garros 2024 cayó frente a Carlos Alcaraz. En lo que respecta al Abierto de Australia, su mejor performance fue llegar a semifinales en las ediciones de 2020 y 2024.

