Nick Kyrgios anticipó su retiro del tenis tras la derrota en primera ronda del Australian Open: "Tengo que ser realista"

Cuando hizo su aparición en el circuito ATP, Nick Kyrgios dejó una cosa clara: su huella en el mundo del tenis iba a ser absoluta y completamente indeleble. Con su personalidad tan marcada, sus ademanes, sus gritos, roturas de raquetas y peleas con los umpire, que se complementaban con un gran tenis el australiano se hizo un lugar entre los favoritos del público.

Sin embargo, con apenas 29 años, y luego de caer en primera ronda del Australian Open, Kyrgios reconoció que el retiro está más cerca de lo que uno se podría esperar. Sus constantes batallas con las lesiones, y una específicamente en su rodilla, que lo tiene a mal traer desde enero del 2023, serían los principales factores en su decisión.

Kyrgios cayó ante el británico Jacob Fearnley en sets corridos en su presentación en el Grand Slam de casa, y luego del partido explicó: “Salí allí… diría que a un 65% de mi capacidad. Significó un montón para mí que los fanáticos me vieran luchar y me dieran su energía. Siento que le he dado mi vida al tenis y he intentado darles un espectáculo cada vez que estuve allí fuera.”

Kyrgios está lejos de su mejor estado de forma y batalla con lesiones que llevan años molestándolo.

Luego procedió a admitir que su estado físico lo tiene a mal traer y que su carrera está cerca del epílogo: “Tengo que ser realista y reconocerlo, no me veo jugando un partido de singles aquí nuevamente“, declaró el tenista australiano. “Mi camino no está terminado, pero he tenido una carrera fantástica. Continuaré intentándolo y divirtiéndome, pero siendo realista y enfocándome en disfrutarlo”, expresó Kyrgios. “Sería egoísta de mi parte decir que aún quiero más. He tenido mucho éxito, más del que la mayoría de los atletas consigue“, cerró.

Todavía le queda el dobles con Kokkinakis

Nick Kyrgios volverá a presentarse en el Australian Open este año, pero lo hará en el torneo de dobles, y su primera presentación será este jueves en la ronda inicial. Junto a su compatriota, Athanasios Kokkinakis, enfrentará a otra dupla local, conformada por Aleksandar Vukic y James Duckworth.

