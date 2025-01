Gago reveló qué le pasó a Marcos Rojo y por qué puso de titular a Fabra en el empate de Boca con Argentinos

Por el debut del Torneo Apertura 2025, Boca Juniors rescató un punto al igualar sin goles ante Argentinos Juniors en el Estadio Alberto J. Armando. El Xeneize no logró mostrar su mejor cara en el comienzo del campeonato y resignó puntos ante el Bicho.

Fernando Gago optó por repetir la dupla de Ander Herrera y Camilo Rey Domenech en el doble cinco. Además, sorprendió con la inclusión de Frank Fabra como titular. En conferencia de prensa explicó el porqué de su decisión de ponderar al colombiano sobre Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi.

“Todo jugador que está en el plantel lo necesito de la mejor manera. Tanto Lucas (Blondel), que volvió a hacer una pretemporada después de su lesión, como Frank, que volvió a jugar hoy, pero ya ha jugado varios partidos el año pasado. Necesito de todos y ya lo tienen claro los futbolistas y a partir de eso vamos a construir un equipo que compita y tenga esa ambición de querer ganar”, explicó Pintita.

Además, se refirió al cambio de Marcos Rojo por Ayrton Costa en el entretiempo. Ante las especulaciones sobre el físico del experimentado defensor, Gago explicó que se trató de una modificación por precaución.

“No tuvo lesión Marcos. Tuvo una carga en el tendón dónde tuvo la molestia todo este tiempo y preferí no arriesgarlo. Podía seguir jugando, pero preferí no arriesgarlo para tratar de que termine bien el partido y sume la cantidad de minutos que queríamos que juegue. No pensaba que iba a completar el partido. Lo pensaba para 70 o 75 minutos porque no tuvo partidos de pretemporada”, dijo el DT.

¿Boca se retiró del mercado de pases?

Tras un buen período de transferencia en el que llegaron 7 futbolistas a sumar jerarquía al plantel Xeneize y con la posibilidad latente del regreso de Leandro Paredes, Gago comentó: “Mientras esté el mercado de pases abierto vamos a tratar de esperar y ver y cualquier situación se hablará con el presidente, con Raúl y con el Chelo. A partir de eso veremos en que situación podremos estar”.

Gago apuesta al rodaje para darle forma a su Boca

“Es el primer partido del torneo y se incorporaron jugadores nuevos. Vamos a ir agarrando el ritmo futbolístico, no es de un día para otro. Lógicamente los primeros partidos pueden costar. Necesitamos ganar y necesitamos funcionamiento lo más rápido posible”, explicó el entrenador sobre el rendimiento en el debut.

Y opinó que la racha de encuentros ayudará a su equipo a moldear la idea: “Jugar partidos seguidos te da ese ritmo de juego, que necesitamos y queremos tener lo más rápido posible. Yo prefiero que el futbolista juegue constantemente”.

Gago insistió con la rotación de jugadores

Al igual que en las últimas conferencias, el DT del Xeneize recalcó que su idea es que todos los futbolistas tengan participación: “Necesito que el equipo tenga una identidad. Independientemente de los nombres, el equipo va a funcionar. A mí no me cambia el nombre del futbolista, si juega uno o dos , necesito que todos jueguen y entiendan a dónde queremos apuntar. A partir de eso consolidar el juego, una presión, la forma de atacar, de defender.

“En el caso de Alan (Velasco) y Rodrigo (Battaglia), van a ir tratando de sumar minutos porque el tiempo nos lleva a que ya estamos en competencia. Después van a ir rotando futbolistas por una cuestión de cansancio y de que necesito un equipo fresco todos los partidos. La construcción de los chicos que llegaron es acoplarse a lo que significa el club, lo que quiere el entrenador e ir agarrando la mejor forma futbolística”, comentó enfocado en los primeros minutos de sus refuerzos.

