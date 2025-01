Un ex número 1 del mundo fue categórico tras el retiro de Novak Djokovic en Australia: "Absolutamente ridículo"

Luego de lo que fue un clásico instantáneo en Cuartos de Final, frente a Carlos Alcaraz, las menos de 48hs que tuvo Novak Djokovic para prepararse de cara a la semifinal del Australian Open que este viernes tenía pactada vs. Alexander Zverev no fueron suficientes. El serbio terminó sufriendo un desgarro y, luego de caer en el primer set, se vio obligado a retirarse del partido y del torneo.

El 10 veces ganador del Grand Slam que se disputa en Melbourne Park recibió abucheos por parte del público, algo que puede tener que ver más con la forma en que Djokovic se manejó durante la pandemia por el COVID-19 que por la actuación del serbio dentro de la cancha. Aún así, los abucheos despertaron la irritación de John McEnroe, una eminencia dentro del tenis.

El norteamericano, siete veces campeón de Grand Slam y ex número 1 del mundo, se mostró completamente disgustado por el actuar de los fanáticos: “No puede ser que lo estén abucheando, por favor“, expresó McEnroe en la transmisión oficial del torneo, en la cual está trabajando como comentarista.

A John McEnroe no le gustó nada el accionar del público.

“10 veces ha ganado [el Australian Open], está claro que algo le pasó. Este hombre es un guerrero. Quiero decir, él y Rafa [Nadal], han dado más que cualquier otro jugador que he visto”, aseguró McEnroe. “Así que hacer eso [abuchearlo] porque decidió que ya no podía más tras lo hecho aquí, me parece absolutamente ridículo“, sentenció.

Lo que dijo Djokovic tras su retiro y los abucheos

Tras verse obligado a retirarse del partido y cederle el triunfo a Zverev, Novak Djokovic se dirigió a los medios en conferencia de prensa y se refirió a los abucheos que recibió por parte del público en Melbourne Park. “No se muy bien qué decir. La gente vino, pagó por sus entradas y esperaba un gran partido, una batalla, lo cual no recibieron”, inició Djokovic.

Djokovic reconoció haber sufrido un desgarro, que lo llevó a abandonar la semifinal.

“Desde esa perspectiva, puedo entenderlo [los abucheos]. Hago mi mayor esfuerzo por entenderlos, pero no se si ellos me entienden a mi o si siquiera intenta hacerlo“, declaró el tenista de 37 años. “Conozco mi cuerpo, como trabaja, como me siento, y lo mucho que le he dado a este torneo por más de 20 años. Frenaré aquí para no continuar en el camino equivocado”, completó con disgusto.

Zverev también criticó al público

Apenas confirmado el retiro de Novak Djokovic, Alexander Zverev fue entrevistado dentro del Melbourne Park y en medio de los abucheos al serbio. Por lo que, más allá de mostrar su felicidad por alcanzar la final, aprovechó el momento para pedirle al público que sea más comprensivo.

Zverev pidió respeto para Djokovic tras su retiro.

“Por favor, amigos, no abucheen a Novak. Ha dado todo por este deporte en los últimos 20 años. Sé que han pagado por una entrada, pero él ha ganado aquí con una rotura en el abdominal y en la pierna. Muestren un poco de amor“, expresó el tenista alemán.

Ahora Zverev, número 2 del mundo, intentará ganar su primer Grand Slam, en una batalla que lo verá enfrentarse al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que viene de superar en sets corridos (7-6; 6-2; 6-2) a la gran revelación del torneo, Ben Shilton.

