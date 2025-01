Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20: dónde ver y posibles formaciones

Sub 20

Tras la goleada histórica a Brasil en el debut, la Selección Argentina tiene su segunda parada en el Sudamericano Sub 20. Desde las 20:30, el equipo de Diego Placente se medirá con Colombia en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, con transmisión de D Sports.

La Albiceleste inició su participación en el certamen de forma inmejorable, derrotando 6 a 0 a la Verdeamarela. Los goles de ese compromiso los anotaron Claudio Echeverri (x2), Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Santiago Hidalgo e Igor (en contra).

La Tricolor tendrá su estreno absoluto en la competencia, ya que quedó libre en la jornada inicial. César Torres, entrenador del combinado cafetero, pondrá los mejores hombres que tiene a disposición para arrancar el torneo sumando de a tres ante uno de los candidatos.

El encargado de impartir justicia en este partido será el chileno José Cabrero, que estará acompañado por sus compatriotas Juan Serrano y Alejandro Molina como asistentas. Además, el cuarto árbitro será Yender Herrera.

Argentina vs. Colombia: posibles formaciones

A falta de la confirmación oficial, Argentina podría salir a la cancha con Santino Barbi; Dylan Górosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado, Maher Carrizo, Claudio Echeverri; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Colombia, por su parte, formaría con Andrés Tovar; Alejandro Ararat, Juan Arizala, Jordan Barrera, Andy Batioja; Simón García, Kéner González, Yéimar Mosquera; Óscar Perea, Kevin Sandoval y Néiser Villarreal.

Qué canal pasa Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20

El partido entre la Selección Argentina y Colombia por la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 se jugará este domingo 26 de enero a las 20:30 (hora de Argentina). El encuentro será transmitido por DSports.

Cómo es el formato del Sudamericano Sub 20 y quiénes clasifican al Mundial

Los equipos están divididos en dos grupos de cinco selecciones: Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encuentran en el A; mientras que Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador integran el B. Los equipos se enfrentarán contra sus cuatro rivales y los primeros tres de cada zona avanzarán al hexagonal final.

Una vez integrado ese grupo de seis, volverán a enfrentarse todos contra todos. Los cuatro que más puntos sumen, se meterán en el Mundial Sub 20. En esta competencia no hay instancia de playoffs, por lo que no habrá final para determinar al campeón.

