Mientras Al Hilal ofrece 130 millones por Luis Díaz, estos son los 10 fichajes más caros de futbolistas colombianos

Al-Hilal, desesperado por contar con Luis Díaz en la próxima campaña. Ponen 130 millones por el colombiano. Estos son los cafeteros más caros hasta la fecha.

130 millones de euros. Es lo que ya ha puesto el Al-Hilal por un Luis Díaz que de momento no se mueve del Bayern Múnich. A la espera de lo que ocurra en una nueva ronda de negociaciones entre ambos clubes, estos son de momento los 10 futbolistas colombianos que más dinero movieron en una sola transferencia desde que se tienen registros. Ni James Rodríguez ni Falcao se encuentran en la primera posición.

En caso de que se complete su movimiento a Arabia Saudita, Luis Díaz sería el más caro de todos los tiempos. Dicho lugar le pertenece hasta la fecha a Jhon Durán cuando el Al-Nassr puso encima de la mesa del Aston Villa cifras cercanas a los 77 millones de euros. Es de momento el cafetero más caro de la historia, incluso por encima de los 75 millones que pagó en su día el Real Madrid por los servicios de James Rodríguez.

Luis Díaz se encuentra de momento tanto en la tercera como en la cuarta posición del ranking general. Los 70 millones que invirtió el Bayern Múnich en su llegada desde el Liverpool siguen en una clasificación donde los 49 que los Reds pusieron encima de la mesa del Porto le dejan en el cuarto lugar igualmente. La mitad del top ten lo completa James Rodríguez con su movimiento al Mónaco valorado en 45 millones de euros.

Nuevamente surge el equipo del Principado en la sexta posición. 43 millones de euros es lo que pagaron en su día al Atlético de Madrid por los servicios de Radamel Falcao García. Dávinson Sánchez, con su llegada al Tottenham de la Premier League por 42 millones de euros, le sigue en la clasificación general. Como puede verse, la posibilidad de que Luis Díaz llegue al fútbol de Arabia Saudita prácticamente triplicaría estas cifras.

Jhon Durán, de momento el colombiano más caro de la historia: GETTY

Cierran el ranking a nivel general la llegada de Jackson Martínez al Guangzhou FC de China por 42 millones de euros. Radamel Falcao García surge en la novena posición con su fichaje por el Atlético de Madrid en sumas alrededor de los 40 millones de euros, también provenientes del Porto. Nuevamente Jackson Martínez, en su arribo al equipo Colchonero por 35 millones de euros, también aparece en esta tabla.

Publicidad

El sueldo que Al-Hilal le daría a Luis Díaz

Los reportes más fiables hablan de un contrato por varias temporadas que tendría como base una suma cercana a los 25 millones de euros por temporada. Hablamos de 11 más de lo que recibe el cafetero en este momento por el sur de Alemania. De momento por su club ni mucho menos abren la puerta a su salida a solamente 12 meses al servicio de Vincent Kompany.

En Alemania esperan por una nueva ronda de negociaciones entre ambos clubes. Se habla de que el Bayern Múnich tasaría la salida de Luis Díaz en montos alrededor de los 150 millones de euros. Todo ello siempre y cuando puedan encontrar un reemplazante de peso en el mercado de fichajes cuando nos encontramos a solamente 3 semanas de que inicie la temporada en el viejo continente. La trama es más complicada de lo que parece.

Los 10 colombianos más caros de la historia

Jhon Durán al Al-Nassr: 77 millones de euros James Rodríguez al Real Madrid: 75 millones de euros Luis Diaz al Bayern Múnich: 70 millones de euros Luis Díaz al Liverpool: 49 millones de euros James Rodríguez al Mónaco: 45 millones de euros Falcao al Mónaco: 43 millones de euros Dávinson Sánchez al Tottenham: 42 millones de euros Jackson Martínez al Guangzhou FC: 42 millones de euros Falcao al Atlético de Madrid: 40 millones de euros Jackson Martínez al Atlético Madrid: 35 millones de euros

Publicidad

Datos claves