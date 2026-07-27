Luis Díaz tendrá nuevo compañero en Bayern Múnich si no se va a Arabia Saudita

El interés del Al-Hilal en Luis Díaz no es ni mucho menos el único tema de conversación en un Bayern Múnich donde el mercado de fichajes continúa moviéndose por todo lo alto. En caso de que el colombiano se mantenga en la entidad, tendrá un nuevo compañero tras los anuncios oficiales de las últimas horas al sur de la provincia de Baviera.

“El FC Bayern acuerda un acuerdo para fichar al talento Bara Sapoko Ndiaye en un traspaso permanente. El talento senegalés de 18 años se une desde Gambinos Stars en un acuerdo hasta 2031 y los pasos formales con el anuncio están listos para la próxima semana. Bara tendrá la oportunidad de quedarse, ya que Kompany lo aprecia”, informaciones de Fabrizio Romano en sus redes sociales sobre la última transacción realizada por el vigente campeón de la Bundesliga.

Sapoko Ndiaye disputó los últimos 12 meses de su carrera en el equipo teutón. Lo hizo tras ser cedido desde el fútbol de Senegal en un acuerdo donde se pretendía saber si finalmente rompería el techo y todas las expectativas alrededor de su futuro. Ya se ha cerrado el acuerdo entre clubes según las informaciones de Fabrizio Romano para que se mantenga en la plantilla donde Luis Díaz es tema de conversación en estas jornadas.

Bara Sapoko Ndiaye puede quedarse en el Bayern Múnich tras una Copa del Mundo donde incluso tuvo la posibilidad de tener minutos oficiales de la mano de Senegal. Hablamos de un volante de apenas 18 años de edad que mantendrá su primera experiencia en el fútbol europeo tras 3 años de carrera en la liga local de su país antes de ser cedido al equipo teutón.

Bara Sapoko Ndiaye se quedaría en Bayern de Luis Díaz: GETTY

Todo llega en un contexto donde el Bayern Múnich se alista para una temporada donde intentará nuevamente quedarse con los títulos locales y romper el techo que le ha supuesto intentar conquistar una nueva edición de la Champions League. Los alemanes han invertido hasta la fecha un total de 103 millones de euros con las incorporaciones de jugadores como Ismael Saibari, Noel Aseko o Nathaniel Brown.

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Lo que pide el Bayern Múnich por Luis Díaz

Las informaciones de las últimas horas revelan que el equipo alemán no aceptará menos de 150 millones de euros para sentarse a negociar por el futuro del colombiano. Todo ello si se da un contexto donde igualmente puedan contar con la posibilidad de fichar a un reemplazante de peso. Entienden que no existen muchos Luis Díaz en el mercado y que ni mucho menos está en una edad donde todavía no pueda aportar en el día a día.

La primera propuesta del equipo de Arabia Saudita rozó los 130 millones de euros. Hablamos de lo que sería la venta más cara en toda la historia del Bayern Múnich. Todo ello después de sólo 12 meses donde Luis Díaz se consolidó como una de las piezas más importantes en el tridente del equipo de Vincent Kompany. Habrá nuevas rondas de negociaciones a lo largo de los próximos días si nada se tuerce.

Datos claves

Bayern Múnich acordó el fichaje definitivo del senegalés Bara Sapoko Ndiaye hasta 2031.

acordó el fichaje definitivo del senegalés Bara Sapoko Ndiaye hasta 2031. El club exige al menos 150 millones de euros para negociar por Luis Díaz.

para negociar por Luis Díaz. Bara Sapoko Ndiaye llegó al fútbol europeo procedente de Gambinos Stars de Senegal.