Inter Miami va por seleccionado de Colombia luego del Mundial ¿lo pidió Messi?

Uno de los jugadores de la Selección de Colombia podría irse al Inter Miami de Messi luego del Mundial 2026.

Muchos jugadores de la Selección de Colombia tienen opciones de cambiar de equipo luego del Mundial 2026. Uno de ellos podría ser nuevo compañero de Messi en el Inter Miami.

Según medios colombianos, Juan Fernando Quintero está en planes del Inter Miami de la MLS ahora que dejó River Plate. El club de las ‘Garzas’ ya estuvo interesado en Quintero pero su contrato lo hacía imposible.

El Inter Miami de Messi seguramente tendrá competencia, ya en los últimos días ha sonado como alternativa para el Cagliari y Atlético Nacional. En lo económico el Inter Miami podría superarlo pero no en lo deportivo.

Juan Fernando Quintero fue uno de los jugadores más destacados del Mundial con Colombia, muchos lo pidieron por encima de James Rodríguez en el centro de campo.

Inter Miami ya tiene en este mercado de fichajes cerrado al brasileño Casemiro, quién viene de dos temporadas en el Manchester United y antes en un ciclo histórico con el Real Madrid.

Los clubes en los que ha estado Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero ha jugado en River y Racing de Argentina, Atlético Nacional y América de Cali de Colombia y en Europa jugó en el Rennes de Francia y Porto de Portugal.

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Juan Fernando Quintero – Seleccionado de Colombia desde hace más de diez años.

En resumen