Con Luis Díaz de modelo, Bayern Múnich anunció su nueva camiseta

Por medio de sus redes sociales y página web, el Bayern Múnich anunció su segunda equipación para la temporada 2026-2027. En ella se utilizó al colombiano Luis Díaz como modelo tras una participación en la Copa del Mundo donde el cafetero quedó en deuda. Ya hay fecha incluso de estreno para una indumentaria retro.

Junto a Michael Olise y Harry Kane, el colombiano Luis Díaz aparece en la presentación de la nueva piel del Bayern Múnich. Una camiseta de color blanco con diferentes diseños retro tanto en sus mangas como en la parte del pecho. Tal como ocurrió en su primera campaña por Alemania, el colombiano tendrá que convivir entre los colores rojos de la primera piel del Bayern Múnich y el inmaculado blanco cuando no se pueda utilizar la primera equipación.

“Algunos lo llaman aura, nosotros lo llamamos «Mia San Mia». Con la segunda equipación para la temporada 2026/27, el FC Bayern y Adidas hacen visible la fuerza que nace de la historia única del club, marcada por momentos llenos de pasión, determinación y orgullo. Su diseño recupera el estilo de los legendarios años 90 y comienzos de los 2000, reinterpretándolo con detalles modernos”, marcaban las cuentas sociales del Bayern Múnich para explicar los motivos del diseño detrás de dicha piel.

Para el Bayern Múnich, los años 90 y el inicio del nuevo siglo fueron un momento de expansión total. Solamente en esos 20 años el equipo llegó a disputar tres finales de la Copa de Europa. Se empezó a desmarcar por dichas décadas como el equipo más ganador en la historia de la Bundesliga. En tiempos de bonanza para Luis Díaz y compañía en cuanto a títulos locales se refiere, se hace un guiño al pasado para mantener la racha de las últimas temporadas.

Luis Díaz presentó la nueva camiseta del Bayern Múnich: TW

“El equipo del entrenador Vincent Kompany lucirá por primera vez la nueva camiseta en el partido amistoso contra el SV Wehen Wiesbaden el 25 de julio. En el caso del FC Bayern Femenino, la nueva segunda equipación se estrenará en el partido amistoso de Donauwörth, cuando se enfrente al 1. FC Nürnberg el 1 de agosto”, dejaba caer el Bayern sobre las fechas exactas donde la nueva camiseta de Luis Díaz en Alemania será estrenada por el equipo profesional masculino.

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Los partidos de pretemporada del Bayern Múnich

Wehen : 25 de julio de 2026

: 25 de julio de 2026 Rottach-Egern : 30 de julio de 2026

: 30 de julio de 2026 Jeju United :4 de agosto de 2026

:4 de agosto de 2026 Aston Villa : 7 de agosto de 2026

: 7 de agosto de 2026 RB Leipzig: 15 de agosto de 2026

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