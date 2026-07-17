¿Adiós a Luis Díaz?: En Francia dan por hecho que Michael Olise presionará para jugar en Real Madrid

Michael Olise se convierte en el gran protagonista de la previa de la final de la Copa del Mundo. El extremo de Francia y del Bayern Múnich tendría decidido presionar para jugar en el Real Madrid más pronto que tarde. Las informaciones llegan desde territorio galo y apuntan a un escenario donde el futbolista pedirá reuniones a su actual club de cara a valorar su futuro.

L’Équipe no duda: Michael Olise se quiere ir al Real Madrid. Durante toda la edición de la Copa del Mundo habría consultado con sus compatriotas Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni por el presente del equipo de la capital española. Viene de firmar una de las mejores temporadas en el Bayern Múnich y una Copa del Mundo absolutamente magistral en cuanto a asistencias se refiere.

La información del medio francés también señala lo que puede ocurrir en algunas semanas. Se espera que Michael Olise pida reuniones al Bayern Múnich con el objetivo de valorar su contrato a largo plazo e igualmente hasta la posibilidad de salir del club en una transferencia donde haría todo lo posible para llegar al Real Madrid. En Alemania la postura es clara y habla de no dejarle salir bajo ninguna cifra.

Olise viene de firmar una campaña de números gravitantes en lo individual. En 52 partidos con el Bayern Múnich sumó 22 goles y 28 asistencias para un equipo al que solamente le quedó por ganar la Champions League para completar un curso perfecto. En Francia hablan de que el futbolista tiene decidido más pronto que tarde presionar para unirse a la Casa Blanca del fútbol.

Olise tendría decidido abandonar Bayern Múnich de Luis Díaz: GETTY

Todo ello a pesar incluso de los intentos de algunos compatriotas por convencerle de seguir en Múnich. Dayot Upamecano, defensor central de Francia y también del equipo alemán, aparece en las líneas del diario francés como uno de los jugadores que ha intentado convencer a Michael Olise de no cambiar de club cuando termine el verano. El precio de la operación es imposible que baje de los 200 millones de euros.

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Luis Díaz, pendiente de Harry Kane y Olise

El colombiano es el único que parece tener su continuidad 100% segura en el Bayern Múnich. A lo largo de las últimas jornadas, informaciones apuntaban a que Arabia Saudita podría intentar el fichaje de un Harry Kane con el que ya se negoció una posible prolongación de contrato. En este momento, el delantero británico tiene una cláusula de 65 millones de euros, ni mucho menos imposible para las nuevas potencias económicas de este deporte.

Ahora se le suma la trama Olise. El Bayern Múnich apunta a tener un verano más que movido en cuanto al futuro de sus estrellas se refiere, y luego de una campaña en la que entre los tres miembros del tridente sumaron más de 110 goles oficiales. Kane y Michael Olise son temas de Estado dentro de un Allianz Arena donde solamente Luis Díaz parece tener asegurado su lugar en el equipo de Vincent Kompany para la siguiente campaña.

Datos claves

Michael Olise desea salir del Bayern de Múnich para fichar por el Real Madrid .

desea salir del Bayern de Múnich para fichar por el . El delantero Harry Kane cuenta con una cláusula de liberación de 65 millones de euros.

cuenta con una cláusula de liberación de de euros. El traspaso del extremo francés no bajaría de los 200 millones de euros.