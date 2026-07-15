El club de Arabia Saudita que puede separar a Luis Díaz y Harry Kane por solo 65 millones de euros

Tras la eliminación frente a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, Luis Díaz ahora teme por el futuro de Harry Kane. El delantero británico contaría con diferentes ofertas del fútbol de Arabia Saudita en medio de una participación por el Mundial donde todavía puede llegar a la final del certamen. Ojo porque existen cláusulas donde, por sólo 65 millones de euros, se le puede separar de una de las parejas de la pasada temporada.

En Sky Sports sentencian que Al-Hilal busca el fichaje de uno de los mejores centrodelanteros del planeta. No es una ecuación nueva y sí a partir de la salida de Neymar de un proyecto en el que nunca se sintió convencido. A pesar de la incorporación de Karim Benzema, se busca otro atacante para el equipo más popular de todo el territorio saudí. La cláusula de Harry Kane hace que la operación no sea ni mucho menos imposible.

No nos olvidemos que el delantero británico cuenta con un apartado de liberación contractual tasado en 65 millones de euros para cuando empiece su tercera temporada en el Bayern Múnich. Parece difícil convencerle, y mucho más después de un inicio de carrera por el equipo de Baviera donde se ha convertido en el pilar del proyecto. A favor del equipo de Oriente Medio están las negociaciones todavía pendientes entre todas las partes alrededor del futuro del jugador.

Si nada cambiase, la realidad pasa por entender que a la pareja entre Luis Díaz y Harry Kane sólo le quedan 12 meses de vida. El delantero llegó desde el Tottenham con un contrato por 3 temporadas y donde se pretendía poder desprenderse fácilmente de sus servicios en caso de que ninguna de las partes estuviera contenta con el rendimiento de la otra. El escenario ha sido más que fructífero para todos los involucrados y veremos cómo evoluciona el interés de Arabia Saudita en el mejor 9 del mundo.

Al-Hilal quiere a Harry Kane junto a Karim Benzema: GETTY

Bayern Múnich ya ha dejado en claro tanto de manera pública como en filtraciones que buscará la renovación de Harry Kane. Se habla de una oferta contractual que pueda alcanzar los 24 meses de vigencia, todo ello con el objetivo de mantener uno de los mejores tridentes de Europa en la última campaña. Junto a Luis Díaz y el francés Michael Olise, conformó el tridente con mayor número de tantos de todo el viejo continente.

Publicidad

Luis Díaz, también atento a Olise

La prensa alemana sentencia que el futbolista francés se sentará con la directiva del Bayern tras su participación en la Copa del Mundo. Ni mucho menos se habla ahora mismo de la posibilidad de ver al futbolista por el Real Madrid, sino el deseo de todas las partes de realizar un nuevo contrato donde el futbolista vea un aumento salarial acorde a sus prestaciones. La Casa Blanca espera novedades.

Olise fue uno de los mejores jugadores de todo el viejo continente en los últimos meses. Sus números, de 22 goles y 28 asistencias, le convierten en el atacante del Bayern que más tantos creó en una campaña donde solo la Champions League se le escapó a los dirigidos por Vincent Kompany. El tridente de moda en Europa, a la espera de reuniones con la directiva del Rey de la Bundesliga.

Datos claves

Al-Hilal busca fichar al delantero Harry Kane para reemplazar a Neymar.

busca fichar al delantero para reemplazar a Neymar. Harry Kane tiene una cláusula de liberación contractual de 65 millones de euros.

tiene una cláusula de liberación contractual de de euros. Luis Díaz y Kane conformaron el tridente más goleador de Europa junto a Olise.