Luis Díaz y James Rodríguez, junto a Cristiano Ronaldo en el once de decepciones del Mundial 2026

Finalizada la Copa del Mundo empiezan a llegar las primeras grandes críticas a los jugadores que no estuvieron a la altura del certamen. También los primeros onces de decepciones a nivel general de un torneo que con 48 naciones ya tiene a España como campeón. Luis Díaz y James Rodríguez aparecen junto a Cristiano Ronaldo en el equipo de futbolistas que terminaron con nota negativa en esta edición.

La Agencia AFO es la principal responsable de un once donde Sudamérica manda en todos los sentidos. Tanto James Rodríguez como Luis Díaz aparecen en un esquema a nivel general donde también podemos ver a diferentes futbolistas de toda la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cristiano Ronaldo, como decimos, es el gran baluarte de Europa que se cuela en dichos señalamientos.

Como portero se elige al guardameta uruguayo de 40 años Fernando Muslera. Su error frente a España y que terminó con la eliminación de la Celeste fue vital para entender dicha nominación. Piero Hincapié de Ecuador surge en una defensa donde también aparecen nombres como Josko Gvardiol y Jonathan Tah de Alemania.

Por el centro del campo AFO elige al uruguayo Federico Valverde junto a James Rodríguez y Moisés Caicedo. Por delante de ellos sitúa a un Neymar que también a sus 34 años no pudo nunca meterse de lleno en una selección brasileña que firmó su peor representación a lo largo de las últimas nueve ediciones de la Copa del Mundo. Sudamérica quedó en deuda y para la edición del centenario tendrá que mejorar en todos los sentidos.

James y Luis Díaz, dentro del once de decepciones del Mundial: GETTY

Por último, pero no menos importante, en la delantera desde la agencia se elige a Cristiano Ronaldo junto a Luis Díaz y al delantero de 26 años del Manchester City, Antoine Semenyo. Ghana le tenía como gran baluarte para intentar romper un techo de los octavos de final al que no pudo llegar justamente gracias a la derrota de los africanos frente a Colombia. Son los primeros nombres señalados de manera pública tras una edición de la Copa del Mundo donde Sudamérica, de no ser por Argentina, hubiera firmado una participación bochornosa en cuanto a estadística se refiere.

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Los premios del Mundial 2026

Balón de Oro : Rodri

: Rodri Balón de Plata : Lionel Messi

: Lionel Messi Balón de Bronce : Kylian Mbappé

: Kylian Mbappé Bota de Oro : Kylian Mbappé

: Kylian Mbappé Bota de Plata : Lionel Messi

: Lionel Messi Bota de Bronce : Jude Bellingham

: Jude Bellingham Guante de Oro : Unai Simón

: Unai Simón Mejor Jugador Joven: Pau Cubarsí

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