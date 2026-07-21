La propuesta que le hicieron a FIFA para cambiar una regla del Mundial después de la caída de Argentina

¿Se viene un cambio histórico en el fútbol? Tras la final del Mundial 2026, le pidieron a la FIFA modificar esta regla clave. ¡Mírala!

Los ecos de la derrota siguen dando de qué hablar. La Selección Argentina perdió 1-0 con España la final del Mundial 2026 y, de inmediato, desde Estados Unidos decidieron proponerle a la FIFA un cambio de regla luego de que Messi no ganara la ‘Bota de Oro’ como el goleador de la Copa del Mundo.

Argentina terminó cambiando toda la defensa titular que empezó jugando contra España por lesiones y desgaste. Se vieron diezmados y superados desde lo fisíco en un partido que se definió en el segundo tiempo extra de la prórroga. Esto hizo que pegaran el grito en el cielo.

Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, relator de ESPN, empezó hablar sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 desde el terreno de juego del estadio ‘MetLife’ y le envió un contundente mensaje a la FIFA sobre la desventaja que tuvo la ‘Albiceleste’ antes de perder el título y la regla que debería cambiar para determinar al goleador de la Copa del Mundo.

El cambio de regla que le propusieron a FIFA tras la derrota de Argentina en la final

Messi en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“Estoy caliente porque no se puede tener un día menos de descanso de semifinal a final. Tantas cosas tiene que rever la FIFA como que tampoco da lo mismo los goles en el tercer y cuarto puesto para hacer goleador del Mundial. No es lo mismo un gol en el tercer y cuarto puesto que en la final“, afirmó Vignolo en ‘ESPN’ para proponer que se cambie la regla que todos los goles valen lo mismo en la Copa del Mundo para restarle valor a las anotaciones que se marquen en el partido por el tercer puesto.

Pese a perder con España en la final del Mundial 2026, Vignolo le dio otra estrella a Argentina

Entonces… ¿Ahora pasaron a tener cuatro títulos en la historia del Mundial? No, todo se trató de una muestra de pasión. “En este mundo de contar estrellas de manera permanente, donde algunos cuentan las que no les corresponden, el partido contra Inglaterra es una estrella”, señaló Sebastián ‘Pollo’ Vignolo.

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