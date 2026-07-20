El apodo que le puso David Beckham a Messi después de que Argentina perdiera el título del Mundial 2026

¡Respeto de leyenda a leyenda! El emotivo mensaje de David Beckham a Messi tras perder el Mundial y el apodo que le puso. ¡Míralo!

Fue la imagen que recorrió el mundo… Lionel Messi se quebró luego de que pasaran unos minutos de la celebración de España levantando la Copa del Mundo tras ganarle a Argentina la final del Mundial 2026 y, acto seguido, apareció un apodo para el ’10’ por parte de nadie más y nadie menos que de David Bechkam.

Uno de los dueños de Inter Miami venía de reconocer lo que dos pases gol de Messi y el triunfo de Argentina le hicieron a Inglaterra en semifinal. Ahora, Beckham no dudó en reaccionar luego de la victoria de España en la final del Mundial 2026 con una publicación para el campeón y un apodo para Messi.

“Campeones del mundo. Viva España. Felicitaciones España por el torneo perfecto“, publicó David Beckham en su cuenta de Instagram luego de la derrota de Argentina 1-0 en la final del Mundial con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo extra de la prórroga. Para Leo Messi también llegaron unas palabras.

El apodo de David Beckham a Messi después de la final del Mundial

Beckham y Messi en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luego de felicitar a la Selección de España por ganar el Mundial 2026, David Beckham no se olvidó de Lionel Messi y publicó una foto del capitán de Argentina con la medalla de subcampeón, un apodo y unas palabras de apoyo. “Nuestro capitán. Nosotros no podriamos estar mas orgullosos”, publicó el exjugador inglés.

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¿Cuántos goles marcó Lionel Messi en el Mundial 2026?

Estuvo cerca, muy cerca de terminar como el goleador y ganar la ‘Bota de Oro’. Messi terminó con ocho goles en el Mundial 2026, a dos de Kylian Mbappé, que se registraron de la siguiente manera: tres a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, otro a Cabo Verde y el restante a Egipto.

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