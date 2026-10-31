Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Freiburg por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg y Freiburg se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el WWK Arena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Augsburg recibe a Freiburg este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Augsburg ganó 4-2 como visitante ante Großaspach en la fecha anterior. Augsburg está 9° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Union Berlin.

En su último compromiso, Freiburg ganó 3-2 como local ante Wolfsburg. El conjunto marcha 3° con 13 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante FC Bayern.

El historial entre Augsburg y Freiburg

Augsburg y Freiburg se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 9 triunfos de Augsburg, 17 de Freiburg y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/01/2026 Augsburg vs. Freiburg 2-2 Bundesliga 23/08/2025 Freiburg vs. Augsburg 1-3 Bundesliga 02/03/2025 Augsburg vs. Freiburg 0-0 Bundesliga 19/10/2024 Freiburg vs. Augsburg 3-1 Bundesliga 25/02/2024 Augsburg vs. Freiburg 2-1 Bundesliga 01/10/2023 Freiburg vs. Augsburg 2-0 Bundesliga 28/01/2023 Freiburg vs. Augsburg 3-1 Bundesliga 06/08/2022 Augsburg vs. Freiburg 0-4 Bundesliga 19/02/2022 Augsburg vs. Freiburg 1-2 Bundesliga 26/09/2021 Freiburg vs. Augsburg 3-0 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (PT): 07:30 hs

07:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Schalke vs. RB Leipzig Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hoffenheim Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Stuttgart Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Bayern vs. Dortmund Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Union Berlin vs. Colonia Domingo 1 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30

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En síntesis