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Bundesliga

Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Freiburg por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg y Freiburg se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el WWK Arena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Augsburg vs. Freiburg, Bundesliga
Augsburg vs. Freiburg, Bundesliga

Augsburg recibe a Freiburg este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Augsburg ganó 4-2 como visitante ante Großaspach en la fecha anterior. Augsburg está 9° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Union Berlin.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Freiburg ganó 3-2 como local ante Wolfsburg. El conjunto marcha 3° con 13 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante FC Bayern.

El historial entre Augsburg y Freiburg

Augsburg y Freiburg se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 9 triunfos de Augsburg, 17 de Freiburg y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/01/2026Augsburg vs. Freiburg2-2Bundesliga
23/08/2025Freiburg vs. Augsburg1-3Bundesliga
02/03/2025Augsburg vs. Freiburg0-0Bundesliga
19/10/2024Freiburg vs. Augsburg3-1Bundesliga
25/02/2024Augsburg vs. Freiburg2-1Bundesliga
01/10/2023Freiburg vs. Augsburg2-0Bundesliga
28/01/2023Freiburg vs. Augsburg3-1Bundesliga
06/08/2022Augsburg vs. Freiburg0-4Bundesliga
19/02/2022Augsburg vs. Freiburg1-2Bundesliga
26/09/2021Freiburg vs. Augsburg3-0Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Schalke vs. RB LeipzigSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Werder Bremen vs. HoffenheimSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. PaderbornSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Leverkusen vs. StuttgartSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Bayern vs. DortmundSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Union Berlin vs. ColoniaDomingo 1 de noviembre08:3011:3015:30
Eintracht Frankfurt vs. HamburgoDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Augsburg y Freiburg se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Augsburg suma 9 puntos en el torneo.
  • Freiburg suma 13 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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