Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Freiburg por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg recibe a Freiburg este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Augsburg ganó 4-2 como visitante ante Großaspach en la fecha anterior. Augsburg está 9° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Union Berlin.
En su último compromiso, Freiburg ganó 3-2 como local ante Wolfsburg. El conjunto marcha 3° con 13 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante FC Bayern.
El historial entre Augsburg y Freiburg
Augsburg y Freiburg se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 9 triunfos de Augsburg, 17 de Freiburg y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/01/2026
|Augsburg vs. Freiburg
|2-2
|Bundesliga
|23/08/2025
|Freiburg vs. Augsburg
|1-3
|Bundesliga
|02/03/2025
|Augsburg vs. Freiburg
|0-0
|Bundesliga
|19/10/2024
|Freiburg vs. Augsburg
|3-1
|Bundesliga
|25/02/2024
|Augsburg vs. Freiburg
|2-1
|Bundesliga
|01/10/2023
|Freiburg vs. Augsburg
|2-0
|Bundesliga
|28/01/2023
|Freiburg vs. Augsburg
|3-1
|Bundesliga
|06/08/2022
|Augsburg vs. Freiburg
|0-4
|Bundesliga
|19/02/2022
|Augsburg vs. Freiburg
|1-2
|Bundesliga
|26/09/2021
|Freiburg vs. Augsburg
|3-0
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 10:30 hs
- Estados Unidos (PT): 07:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes Ahora, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Schalke vs. RB Leipzig
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hoffenheim
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Leverkusen vs. Stuttgart
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Bayern vs. Dortmund
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Union Berlin vs. Colonia
|Domingo 1 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Augsburg y Freiburg se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Augsburg suma 9 puntos en el torneo.
- Freiburg suma 13 puntos en el torneo.