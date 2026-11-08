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Dónde ver EN VIVO Freiburg vs. Union Berlin por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Freiburg y Union Berlin se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Europa-Park-Stadion, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Freiburg vs. Union Berlin, Bundesliga
Freiburg vs. Union Berlin, Bundesliga

Freiburg recibe a Union Berlin este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. El Freiburg llega envalentonado y con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla, mientras el Union Berlin necesita cortar una racha que lo tiene complicado.

Son dos realidades opuestas en este arranque de Bundesliga y el partido puede marcar si el Union logra reaccionar antes de que la diferencia con la parte alta se haga demasiado grande.

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La actualidad de ambos equipos

El Freiburg viene de encadenar tres triunfos seguidos, el último de visitante ante Trabzonspor, y esa racha lo tiene cuarto con 16 puntos en ocho fechas. El equipo local llega con confianza y la idea de aprovechar la localía para seguir prendido arriba.

El Union Berlin, en cambio, no logra despegar: viene de un empate ante Köln después de haber sufrido una goleada 5-0 frente al mismo rival pocos días antes. Con apenas 7 puntos y la casilla 16, el equipo necesita puntos urgentes para empezar a despegarse de la zona de descenso.

El historial entre Freiburg y Union Berlin

El historial favorece claramente al Union Berlin, que ganó 10 de los 20 enfrentamientos ante 4 del Freiburg, con 6 empates en el medio. En goles también manda el Union, 30 contra 23, aunque en los encuentros más recientes la tónica cambió hacia la paridad: de los últimos cinco cruces hubo tres empates y apenas una victoria por equipo, con marcadores ajustados que contrastan con las goleadas de ediciones pasadas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Freiburg vs. Union Berlin0-1Bundesliga
01/11/2025Union Berlin vs. Freiburg0-0Bundesliga
30/03/2025Freiburg vs. Union Berlin1-2Bundesliga
08/11/2024Union Berlin vs. Freiburg0-0Bundesliga
18/05/2024Union Berlin vs. Freiburg2-1Bundesliga
13/01/2024Freiburg vs. Union Berlin0-0Bundesliga
13/05/2023Union Berlin vs. Freiburg4-2Bundesliga
13/11/2022Freiburg vs. Union Berlin4-1Bundesliga
07/05/2022Freiburg vs. Union Berlin1-4Bundesliga
15/12/2021Union Berlin vs. Freiburg0-0Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Colonia vs. LeverkusenDomingo 8 de noviembre08:3011:3015:30
Hoffenheim vs. SchalkeDomingo 8 de noviembre12:3015:3019:30

En síntesis

  • Freiburg y Union Berlin se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Freiburg suma 16 puntos tras vencer a Trabzonspor, Augsburg y Wolfsburg.
  • Union Berlin suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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