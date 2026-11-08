Dónde ver EN VIVO Freiburg vs. Union Berlin por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Freiburg y Union Berlin se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Europa-Park-Stadion, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Freiburg recibe a Union Berlin este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. El Freiburg llega envalentonado y con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla, mientras el Union Berlin necesita cortar una racha que lo tiene complicado.

Son dos realidades opuestas en este arranque de Bundesliga y el partido puede marcar si el Union logra reaccionar antes de que la diferencia con la parte alta se haga demasiado grande.

La actualidad de ambos equipos

El Freiburg viene de encadenar tres triunfos seguidos, el último de visitante ante Trabzonspor, y esa racha lo tiene cuarto con 16 puntos en ocho fechas. El equipo local llega con confianza y la idea de aprovechar la localía para seguir prendido arriba.

El Union Berlin, en cambio, no logra despegar: viene de un empate ante Köln después de haber sufrido una goleada 5-0 frente al mismo rival pocos días antes. Con apenas 7 puntos y la casilla 16, el equipo necesita puntos urgentes para empezar a despegarse de la zona de descenso.

El historial entre Freiburg y Union Berlin

El historial favorece claramente al Union Berlin, que ganó 10 de los 20 enfrentamientos ante 4 del Freiburg, con 6 empates en el medio. En goles también manda el Union, 30 contra 23, aunque en los encuentros más recientes la tónica cambió hacia la paridad: de los últimos cinco cruces hubo tres empates y apenas una victoria por equipo, con marcadores ajustados que contrastan con las goleadas de ediciones pasadas.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Freiburg vs. Union Berlin 0-1 Bundesliga 01/11/2025 Union Berlin vs. Freiburg 0-0 Bundesliga 30/03/2025 Freiburg vs. Union Berlin 1-2 Bundesliga 08/11/2024 Union Berlin vs. Freiburg 0-0 Bundesliga 18/05/2024 Union Berlin vs. Freiburg 2-1 Bundesliga 13/01/2024 Freiburg vs. Union Berlin 0-0 Bundesliga 13/05/2023 Union Berlin vs. Freiburg 4-2 Bundesliga 13/11/2022 Freiburg vs. Union Berlin 4-1 Bundesliga 07/05/2022 Freiburg vs. Union Berlin 1-4 Bundesliga 15/12/2021 Union Berlin vs. Freiburg 0-0 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (PT): 08:30 hs

08:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Colonia vs. Leverkusen Domingo 8 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hoffenheim vs. Schalke Domingo 8 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis