Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Schalke por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Hoffenheim recibe a Schalke este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Ninguno de los dos llega para entusiasmar, pero al menos el Hoffenheim tiene algo de oxígeno en la tabla que el Schalke no encuentra por ningún lado.
Es un partido entre un equipo que necesita cortar la racha de empates sin ganar y otro que ya mira para atrás con preocupación. Para el Schalke, cada fecha que pasa sin sumar de verdad pesa más.
La actualidad de ambos equipos
El Hoffenheim no pierde hace dos fechas, aunque tampoco gana: viene de un empate ante Palace de visitante y antes había igualado con Holstein, también afuera. Está 14° con 9 puntos en 8 partidos, una posición incómoda pero lejos todavía de meterse en zona de descenso directo.
El Schalke atraviesa un momento mucho más complicado. Perdió los últimos dos compromisos, con Leipzig de local y con Dresden de visitante, y antes de eso ni siquiera pudo ganarle a Köln. Con 6 puntos y el puesto 17, necesita resultados ya mismo para no quedar descolgado del resto.
El historial entre Hoffenheim y Schalke
El historial favorece claramente al Hoffenheim, que ganó 14 de los 30 enfrentamientos contra 9 del Schalke, con 7 empates de por medio. La diferencia de goles también lo respalda, con 51 anotaciones contra 46.
En los cruces más recientes esa superioridad se nota todavía más: el Hoffenheim viene de imponerse 2-0 y antes había goleado 5-1, aunque en el medio hubo una paliza del Schalke por 4-0 que recuerda que no siempre fue unidireccional.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/04/2023
|Hoffenheim vs. Schalke
|2-0
|Bundesliga
|18/10/2022
|Hoffenheim vs. Schalke
|5-1
|DFB Pokal
|14/10/2022
|Schalke vs. Hoffenheim
|0-3
|Bundesliga
|08/05/2021
|Hoffenheim vs. Schalke
|4-2
|Bundesliga
|09/01/2021
|Schalke vs. Hoffenheim
|4-0
|Bundesliga
|07/03/2020
|Schalke vs. Hoffenheim
|1-1
|Bundesliga
|20/10/2019
|Hoffenheim vs. Schalke
|2-0
|Bundesliga
|20/04/2019
|Schalke vs. Hoffenheim
|2-5
|Bundesliga
|01/12/2018
|Hoffenheim vs. Schalke
|1-1
|Bundesliga
|17/02/2018
|Schalke vs. Hoffenheim
|2-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 12:30 hs
- Estados Unidos (ET): 13:30 hs
- Estados Unidos (PT): 10:30 hs
- Argentina: 15:30 hs
- Colombia: 13:30 hs
- Perú: 13:30 hs
- Chile: 15:30 hs
- España: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes Ahora, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Colonia vs. Leverkusen
|Domingo 8 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Hoffenheim y Schalke se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Hoffenheim suma 9 puntos en el torneo.
- Schalke suma 6 puntos en el torneo.