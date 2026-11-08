Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Schalke por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Hoffenheim y Schalke se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Schalke este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Ninguno de los dos llega para entusiasmar, pero al menos el Hoffenheim tiene algo de oxígeno en la tabla que el Schalke no encuentra por ningún lado.

Es un partido entre un equipo que necesita cortar la racha de empates sin ganar y otro que ya mira para atrás con preocupación. Para el Schalke, cada fecha que pasa sin sumar de verdad pesa más.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim no pierde hace dos fechas, aunque tampoco gana: viene de un empate ante Palace de visitante y antes había igualado con Holstein, también afuera. Está 14° con 9 puntos en 8 partidos, una posición incómoda pero lejos todavía de meterse en zona de descenso directo.

El Schalke atraviesa un momento mucho más complicado. Perdió los últimos dos compromisos, con Leipzig de local y con Dresden de visitante, y antes de eso ni siquiera pudo ganarle a Köln. Con 6 puntos y el puesto 17, necesita resultados ya mismo para no quedar descolgado del resto.

El historial entre Hoffenheim y Schalke

El historial favorece claramente al Hoffenheim, que ganó 14 de los 30 enfrentamientos contra 9 del Schalke, con 7 empates de por medio. La diferencia de goles también lo respalda, con 51 anotaciones contra 46.

En los cruces más recientes esa superioridad se nota todavía más: el Hoffenheim viene de imponerse 2-0 y antes había goleado 5-1, aunque en el medio hubo una paliza del Schalke por 4-0 que recuerda que no siempre fue unidireccional.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/04/2023 Hoffenheim vs. Schalke 2-0 Bundesliga 18/10/2022 Hoffenheim vs. Schalke 5-1 DFB Pokal 14/10/2022 Schalke vs. Hoffenheim 0-3 Bundesliga 08/05/2021 Hoffenheim vs. Schalke 4-2 Bundesliga 09/01/2021 Schalke vs. Hoffenheim 4-0 Bundesliga 07/03/2020 Schalke vs. Hoffenheim 1-1 Bundesliga 20/10/2019 Hoffenheim vs. Schalke 2-0 Bundesliga 20/04/2019 Schalke vs. Hoffenheim 2-5 Bundesliga 01/12/2018 Hoffenheim vs. Schalke 1-1 Bundesliga 17/02/2018 Schalke vs. Hoffenheim 2-1 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (ET): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (PT): 10:30 hs

10:30 hs Argentina: 15:30 hs

15:30 hs Colombia: 13:30 hs

13:30 hs Perú: 13:30 hs

13:30 hs Chile: 15:30 hs

15:30 hs España: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Colonia vs. Leverkusen Domingo 8 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Union Berlin Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Hoffenheim y Schalke se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Hoffenheim suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Schalke suma 6 puntos en el torneo.