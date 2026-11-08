Dónde ver EN VIVO Colonia vs. Leverkusen por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Colonia recibe a Leverkusen este domingo 8 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Leverkusen llega golpeado y necesita frenar la caída antes de que se le complique el margen con la punta de la tabla. Colonia, mientras tanto, ve en este cruce una chance concreta de sumar ante un rival que no la está pasando bien.
El partido llega en un momento raro para el favorito: viene de perder dos seguidos y eso cambia la lectura habitual de estos cruces. Para Colonia es una oportunidad de hacerse fuerte de local y meterse en la pelea de la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Colonia viene de empatar 1-1 como visitante ante Union Berlin, después de un buen envión con el 5-0 que le había metido al mismo rival de local. El 0-0 ante Schalke 04 se metió en el medio de esos dos resultados y deja una imagen de equipo irregular, aunque con puntos frescos y algo de confianza para jugar en su estadio.
Leverkusen atraviesa un momento complicado. Cayó 0-1 como local ante Marseille y antes había perdido 2-4, también de local, contra Stuttgart, dos traspiés que cortaron la buena racha que había mostrado con el 5-2 al 1.FCN. Está sexto con 13 puntos, pero las últimas dos derrotas seguidas prenden una alarma que el equipo necesita apagar cuanto antes.
El historial entre Colonia y Leverkusen
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Leverkusen, que ganó 32 de los 75 enfrentamientos por 18 de Colonia, con 25 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 122 contra 95.
En los duelos más recientes la tendencia se mantiene. Leverkusen ganó los últimos dos cruces, incluyendo el 1-2 del año pasado jugado en Colonia, y de los últimos cinco antecedentes se quedó con tres. Colonia solo pudo cortar esa racha con triunfos puntuales, como el 1-2 en condición de visitante en 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Colonia vs. Leverkusen
|1-2
|Bundesliga
|13/12/2025
|Leverkusen vs. Colonia
|2-0
|Bundesliga
|05/02/2025
|Leverkusen vs. Colonia
|3-2
|DFB Pokal
|03/03/2024
|Colonia vs. Leverkusen
|0-2
|Bundesliga
|08/10/2023
|Leverkusen vs. Colonia
|3-0
|Bundesliga
|05/05/2023
|Leverkusen vs. Colonia
|1-2
|Bundesliga
|09/11/2022
|Colonia vs. Leverkusen
|1-2
|Bundesliga
|13/03/2022
|Leverkusen vs. Colonia
|0-1
|Bundesliga
|24/10/2021
|Colonia vs. Leverkusen
|2-2
|Bundesliga
|17/04/2021
|Leverkusen vs. Colonia
|3-0
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Hoffenheim vs. Schalke
|Domingo 8 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Colonia y Leverkusen se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Colonia suma 9 puntos en el torneo.
- Leverkusen suma 13 puntos en el torneo.