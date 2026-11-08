Dónde ver EN VIVO Colonia vs. Leverkusen por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Colonia y Leverkusen se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el RheinEnergieStadion, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Colonia recibe a Leverkusen este domingo 8 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Leverkusen llega golpeado y necesita frenar la caída antes de que se le complique el margen con la punta de la tabla. Colonia, mientras tanto, ve en este cruce una chance concreta de sumar ante un rival que no la está pasando bien.

El partido llega en un momento raro para el favorito: viene de perder dos seguidos y eso cambia la lectura habitual de estos cruces. Para Colonia es una oportunidad de hacerse fuerte de local y meterse en la pelea de la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Colonia viene de empatar 1-1 como visitante ante Union Berlin, después de un buen envión con el 5-0 que le había metido al mismo rival de local. El 0-0 ante Schalke 04 se metió en el medio de esos dos resultados y deja una imagen de equipo irregular, aunque con puntos frescos y algo de confianza para jugar en su estadio.

Leverkusen atraviesa un momento complicado. Cayó 0-1 como local ante Marseille y antes había perdido 2-4, también de local, contra Stuttgart, dos traspiés que cortaron la buena racha que había mostrado con el 5-2 al 1.FCN. Está sexto con 13 puntos, pero las últimas dos derrotas seguidas prenden una alarma que el equipo necesita apagar cuanto antes.

El historial entre Colonia y Leverkusen

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Leverkusen, que ganó 32 de los 75 enfrentamientos por 18 de Colonia, con 25 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 122 contra 95.

En los duelos más recientes la tendencia se mantiene. Leverkusen ganó los últimos dos cruces, incluyendo el 1-2 del año pasado jugado en Colonia, y de los últimos cinco antecedentes se quedó con tres. Colonia solo pudo cortar esa racha con triunfos puntuales, como el 1-2 en condición de visitante en 2023.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Colonia vs. Leverkusen 1-2 Bundesliga 13/12/2025 Leverkusen vs. Colonia 2-0 Bundesliga 05/02/2025 Leverkusen vs. Colonia 3-2 DFB Pokal 03/03/2024 Colonia vs. Leverkusen 0-2 Bundesliga 08/10/2023 Leverkusen vs. Colonia 3-0 Bundesliga 05/05/2023 Leverkusen vs. Colonia 1-2 Bundesliga 09/11/2022 Colonia vs. Leverkusen 1-2 Bundesliga 13/03/2022 Leverkusen vs. Colonia 0-1 Bundesliga 24/10/2021 Colonia vs. Leverkusen 2-2 Bundesliga 17/04/2021 Leverkusen vs. Colonia 3-0 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Freiburg vs. Union Berlin Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Hoffenheim vs. Schalke Domingo 8 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis

Colonia y Leverkusen se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Colonia suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Leverkusen suma 13 puntos en el torneo.