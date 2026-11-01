Alineaciones de Union Berlin y Colonia por la Bundesliga: formaciones probables

Union Berlin recibe a Colonia este domingo 1 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de empatar 1-1 con Augsburg y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Colonia viene de empatar 0-0 con Schalke y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Union Berlin y Colonia
Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Leopold Querfeld, Tom Rothe, András Schäfer, Michel Aebischer, Rani Khedira, Jeong Woo-yeong, Emmanuel Latte Lath, Livan Burcu. DT: Mauro Lustrinelli.
Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwäbe, Alessio Castro-Montes, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Paul Okon-Engstler, Mikey Moore, Tom Krauss, Linton Maina, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.
La previa de Union Berlin y Colonia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Estadio An der alten Forsterei
- Historial: 22 cruces — Union Berlin ganó 10, Colonia ganó 8 y empataron 4
- Último antecedente: 27/10/2026: Colonia 5-0 Union Berlin
- Próximo partido de Union Berlin: vs. Freiburg, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Colonia: vs. Leverkusen, domingo 8 de noviembre