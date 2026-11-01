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Alineaciones de Union Berlin y Colonia por la Bundesliga: formaciones probables

Union Berlin y Colonia se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio An der alten Forsterei por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Berlin vs. Köln, Bundesliga
Union Berlin vs. Köln, Bundesliga

Union Berlin recibe a Colonia este domingo 1 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de empatar 1-1 con Augsburg y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Colonia viene de empatar 0-0 con Schalke y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Berlin y Colonia

Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Leopold Querfeld, Tom Rothe, András Schäfer, Michel Aebischer, Rani Khedira, Jeong Woo-yeong, Emmanuel Latte Lath, Livan Burcu. DT: Mauro Lustrinelli.

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Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwäbe, Alessio Castro-Montes, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Paul Okon-Engstler, Mikey Moore, Tom Krauss, Linton Maina, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

La previa de Union Berlin y Colonia: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Estadio An der alten Forsterei
  • Historial: 22 cruces — Union Berlin ganó 10, Colonia ganó 8 y empataron 4
  • Último antecedente: 27/10/2026: Colonia 5-0 Union Berlin
  • Próximo partido de Union Berlin: vs. Freiburg, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Colonia: vs. Leverkusen, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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