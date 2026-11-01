Alineaciones de Union Berlin y Colonia por la Bundesliga: formaciones probables

Union Berlin y Colonia se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio An der alten Forsterei por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Berlin recibe a Colonia este domingo 1 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de empatar 1-1 con Augsburg y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Colonia viene de empatar 0-0 con Schalke y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Berlin y Colonia

Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Leopold Querfeld, Tom Rothe, András Schäfer, Michel Aebischer, Rani Khedira, Jeong Woo-yeong, Emmanuel Latte Lath, Livan Burcu. DT: Mauro Lustrinelli.

Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwäbe, Alessio Castro-Montes, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Paul Okon-Engstler, Mikey Moore, Tom Krauss, Linton Maina, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

La previa de Union Berlin y Colonia: todo lo que hay que saber