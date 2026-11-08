Alineaciones de Colonia y Leverkusen por la Bundesliga: formaciones probables

Colonia y Leverkusen se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el RheinEnergieStadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Colonia recibe a Leverkusen este domingo 8 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia viene de empatar 1-1 con Union Berlin y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de caer 2-4 ante Stuttgart y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colonia y Leverkusen

Colonia (4-4-2): Marvin Schwäbe, Sebastian Sebulonsen, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Linton Maina, Paul Okon-Engstler, Tom Krauss, Mikey Moore, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.

La previa de Colonia y Leverkusen: todo lo que hay que saber