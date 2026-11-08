Alineaciones de Colonia y Leverkusen por la Bundesliga: formaciones probables

Colonia recibe a Leverkusen este domingo 8 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia viene de empatar 1-1 con Union Berlin y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de caer 2-4 ante Stuttgart y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colonia y Leverkusen
Colonia (4-4-2): Marvin Schwäbe, Sebastian Sebulonsen, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa, Linton Maina, Paul Okon-Engstler, Tom Krauss, Mikey Moore, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.
La previa de Colonia y Leverkusen: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: RheinEnergieStadion
- Historial: 75 cruces — Colonia ganó 18, Leverkusen ganó 32 y empataron 25
- Último antecedente: 25/04/2026: Colonia 1-2 Leverkusen
- Próximo partido de Colonia: vs. Bayern, viernes 20 de noviembre
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Paderborn, sábado 21 de noviembre