Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Colonia por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Union Berlin recibe a Colonia este domingo 1 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Union Berlin viene de perder 0-5 como visitante ante Köln. El equipo ocupa el puesto 17 con 6 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Augsburg.
Colonia ganó 5-0 como local ante Union Berlin en la fecha anterior. Colonia está 14° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Schalke 04.
El historial entre Union Berlin y Colonia
Union Berlin y Colonia se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 10 triunfos de Union Berlin, 8 de Colonia y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/10/2026
|Colonia vs. Union Berlin
|5-0
|DFB Pokal
|02/05/2026
|Union Berlin vs. Colonia
|2-2
|Bundesliga
|20/12/2025
|Colonia vs. Union Berlin
|0-1
|Bundesliga
|11/05/2024
|Colonia vs. Union Berlin
|3-2
|Bundesliga
|20/12/2023
|Union Berlin vs. Colonia
|2-0
|Bundesliga
|04/03/2023
|Union Berlin vs. Colonia
|0-0
|Bundesliga
|11/09/2022
|Colonia vs. Union Berlin
|0-1
|Bundesliga
|01/04/2022
|Union Berlin vs. Colonia
|1-0
|Bundesliga
|07/11/2021
|Colonia vs. Union Berlin
|2-2
|Bundesliga
|13/03/2021
|Union Berlin vs. Colonia
|2-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Union Berlin y Colonia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 8 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Union Berlin suma 6 puntos en el torneo.
- Colonia suma 8 puntos en el torneo.