Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Colonia por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Union Berlin y Colonia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio An der alten Forsterei, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Union Berlin recibe a Colonia este domingo 1 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Union Berlin viene de perder 0-5 como visitante ante Köln. El equipo ocupa el puesto 17 con 6 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Augsburg.

Colonia ganó 5-0 como local ante Union Berlin en la fecha anterior. Colonia está 14° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Schalke 04.

El historial entre Union Berlin y Colonia

Union Berlin y Colonia se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 10 triunfos de Union Berlin, 8 de Colonia y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/10/2026 Colonia vs. Union Berlin 5-0 DFB Pokal 02/05/2026 Union Berlin vs. Colonia 2-2 Bundesliga 20/12/2025 Colonia vs. Union Berlin 0-1 Bundesliga 11/05/2024 Colonia vs. Union Berlin 3-2 Bundesliga 20/12/2023 Union Berlin vs. Colonia 2-0 Bundesliga 04/03/2023 Union Berlin vs. Colonia 0-0 Bundesliga 11/09/2022 Colonia vs. Union Berlin 0-1 Bundesliga 01/04/2022 Union Berlin vs. Colonia 1-0 Bundesliga 07/11/2021 Colonia vs. Union Berlin 2-2 Bundesliga 13/03/2021 Union Berlin vs. Colonia 2-1 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30

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En síntesis