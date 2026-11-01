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Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Colonia por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Union Berlin y Colonia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio An der alten Forsterei, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Union Berlin vs. Köln, Bundesliga
Union Berlin vs. Köln, Bundesliga

Union Berlin recibe a Colonia este domingo 1 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Union Berlin viene de perder 0-5 como visitante ante Köln. El equipo ocupa el puesto 17 con 6 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Augsburg.

+ Seguinos en

Colonia ganó 5-0 como local ante Union Berlin en la fecha anterior. Colonia está 14° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Schalke 04.

El historial entre Union Berlin y Colonia

Union Berlin y Colonia se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 10 triunfos de Union Berlin, 8 de Colonia y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/10/2026Colonia vs. Union Berlin5-0DFB Pokal
02/05/2026Union Berlin vs. Colonia2-2Bundesliga
20/12/2025Colonia vs. Union Berlin0-1Bundesliga
11/05/2024Colonia vs. Union Berlin3-2Bundesliga
20/12/2023Union Berlin vs. Colonia2-0Bundesliga
04/03/2023Union Berlin vs. Colonia0-0Bundesliga
11/09/2022Colonia vs. Union Berlin0-1Bundesliga
01/04/2022Union Berlin vs. Colonia1-0Bundesliga
07/11/2021Colonia vs. Union Berlin2-2Bundesliga
13/03/2021Union Berlin vs. Colonia2-1Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Eintracht Frankfurt vs. HamburgoDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Union Berlin y Colonia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 8 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Union Berlin suma 6 puntos en el torneo.
  • Colonia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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