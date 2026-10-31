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Dónde ver EN VIVO Leverkusen vs. Stuttgart por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Leverkusen y Stuttgart se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio BayArena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Leverkusen vs. Stuttgart, Bundesliga
Leverkusen vs. Stuttgart, Bundesliga

Leverkusen recibe a Stuttgart este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen quiere meterse en la pelea de arriba y un triunfo lo deja a tiro de los puestos de Champions. Stuttgart, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha que lo tiene lejos de todo.

El local necesita confirmar que el nivel ofensivo de las últimas semanas no fue casualidad, mientras que la visita busca un resultado que le cambie el ánimo en medio de una tabla que no lo favorece.

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La actualidad de ambos equipos

Leverkusen llega entonado después de una goleada 5-2 ante 1.FCN que le devolvió la confianza tras el golpe sufrido como visitante frente a Hoffenheim. Marcha cuarto con 13 puntos en siete fechas, números que lo mantienen metido en la pelea de arriba y con margen para seguir escalando si sostiene la efectividad que mostró en su última presentación.

Stuttgart viene de cortar una mala racha con un triunfo ajustado 1-0 sobre Paderborn, aunque antes había caído como local ante M'gladbach y empatado con Atlético. Está 15° con apenas 6 puntos en siete partidos, una posición que lo obliga a sumar de visitante si quiere empezar a acercarse a la mitad de la tabla.

El historial entre Leverkusen y Stuttgart

El historial entre ambos tiene 92 antecedentes y una diferencia clara a favor de Leverkusen, que ganó 43 veces por 25 de Stuttgart, con 25 empates en el medio. En goles también manda el local histórico, con 161 contra 124.

Los cruces recientes vienen parejos: en el último, jugado en mayo, Stuttgart se impuso 3-1 como local, pero antes Leverkusen había goleado 4-1 también de visitante. Entre 2023 y 2024 hubo varios empates, señal de que la paridad se mantiene pese a la diferencia histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/05/2026Stuttgart vs. Leverkusen3-1Bundesliga
10/01/2026Leverkusen vs. Stuttgart1-4Bundesliga
16/03/2025Stuttgart vs. Leverkusen3-4Bundesliga
01/11/2024Leverkusen vs. Stuttgart0-0Bundesliga
17/08/2024Leverkusen vs. Stuttgart2-2Super Cup
27/04/2024Leverkusen vs. Stuttgart2-2Bundesliga
06/02/2024Leverkusen vs. Stuttgart3-2DFB Pokal
10/12/2023Stuttgart vs. Leverkusen1-1Bundesliga
14/05/2023Stuttgart vs. Leverkusen1-1Bundesliga
12/11/2022Leverkusen vs. Stuttgart2-0Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Schalke vs. RB LeipzigSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Werder Bremen vs. HoffenheimSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. PaderbornSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Augsburg vs. FreiburgSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Bayern vs. DortmundSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Union Berlin vs. ColoniaDomingo 1 de noviembre08:3011:3015:30
Eintracht Frankfurt vs. HamburgoDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Leverkusen y Stuttgart se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Leverkusen suma 13 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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