Dónde ver EN VIVO Leverkusen vs. Stuttgart por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Leverkusen recibe a Stuttgart este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen quiere meterse en la pelea de arriba y un triunfo lo deja a tiro de los puestos de Champions. Stuttgart, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha que lo tiene lejos de todo.
El local necesita confirmar que el nivel ofensivo de las últimas semanas no fue casualidad, mientras que la visita busca un resultado que le cambie el ánimo en medio de una tabla que no lo favorece.
La actualidad de ambos equipos
Leverkusen llega entonado después de una goleada 5-2 ante 1.FCN que le devolvió la confianza tras el golpe sufrido como visitante frente a Hoffenheim. Marcha cuarto con 13 puntos en siete fechas, números que lo mantienen metido en la pelea de arriba y con margen para seguir escalando si sostiene la efectividad que mostró en su última presentación.
Stuttgart viene de cortar una mala racha con un triunfo ajustado 1-0 sobre Paderborn, aunque antes había caído como local ante M'gladbach y empatado con Atlético. Está 15° con apenas 6 puntos en siete partidos, una posición que lo obliga a sumar de visitante si quiere empezar a acercarse a la mitad de la tabla.
El historial entre Leverkusen y Stuttgart
El historial entre ambos tiene 92 antecedentes y una diferencia clara a favor de Leverkusen, que ganó 43 veces por 25 de Stuttgart, con 25 empates en el medio. En goles también manda el local histórico, con 161 contra 124.
Los cruces recientes vienen parejos: en el último, jugado en mayo, Stuttgart se impuso 3-1 como local, pero antes Leverkusen había goleado 4-1 también de visitante. Entre 2023 y 2024 hubo varios empates, señal de que la paridad se mantiene pese a la diferencia histórica.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/05/2026
|Stuttgart vs. Leverkusen
|3-1
|Bundesliga
|10/01/2026
|Leverkusen vs. Stuttgart
|1-4
|Bundesliga
|16/03/2025
|Stuttgart vs. Leverkusen
|3-4
|Bundesliga
|01/11/2024
|Leverkusen vs. Stuttgart
|0-0
|Bundesliga
|17/08/2024
|Leverkusen vs. Stuttgart
|2-2
|Super Cup
|27/04/2024
|Leverkusen vs. Stuttgart
|2-2
|Bundesliga
|06/02/2024
|Leverkusen vs. Stuttgart
|3-2
|DFB Pokal
|10/12/2023
|Stuttgart vs. Leverkusen
|1-1
|Bundesliga
|14/05/2023
|Stuttgart vs. Leverkusen
|1-1
|Bundesliga
|12/11/2022
|Leverkusen vs. Stuttgart
|2-0
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 10:30 hs
- Estados Unidos (PT): 07:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Schalke vs. RB Leipzig
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hoffenheim
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Augsburg vs. Freiburg
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Bayern vs. Dortmund
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Union Berlin vs. Colonia
|Domingo 1 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Leverkusen y Stuttgart se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Leverkusen suma 13 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 6 puntos en el torneo.