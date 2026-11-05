Alineaciones de Leverkusen y Marseille por la Europa League: formaciones probables

Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio BayArena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de ganarle 2-0 a OFI Crete y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Marseille viene de caer 0-1 ante Sturm Graz y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Leverkusen y Marseille

Leverkusen (4-2-3-1): Janis Blaswich, Lucas Vázquez, Jarell Quansah, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Malik Tillman, Aleix García, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.

Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Kelyann Bezahaf, Bamo Meïté, Nayef Aguerd, Ulisses García, Pierre-Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.

La previa de Leverkusen y Marseille: todo lo que hay que saber