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Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Leverkusen por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz y Leverkusen se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Mewa Arena, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Mainz vs. Leverkusen, Bundesliga
Mainz vs. Leverkusen, Bundesliga

El sábado 10 de octubre el Mewa Arena recibe un partido entre dos equipos que vienen peleando la parte alta de la tabla con los mismos puntos. Mainz y Leverkusen llegan igualados en la Bundesliga y eso ya le da un condimento extra a la fecha 5.

Ninguno quiere quedarse atrás en un arranque de temporada parejo, donde una victoria puede meterlos directamente en zona de Champions. Con apenas cuatro fechas jugadas, cada punto empieza a pesar.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Mainz llega en levantada tras un andar irregular. Después de caer 1-3 de local ante Frankfurt, el equipo reaccionó con un 4-3 como visitante frente a M'gladbach y después sumó otro triunfo por 3-0. Esa racha lo tiene sexto con siete unidades, a tiro de los puestos de arriba.

Leverkusen, por su parte, no pierde hace rato en la liga. Viene de un 2-0 ante Leipzig como local que confirmó su buen presente, luego de haber goleado también 2-0 a Celje y haber rescatado un empate 2-2 como visitante frente a Augsburg. Está quinto, pegado al local, y llega con la confianza de no conocer la derrota en sus últimas presentaciones.

El historial entre Mainz y Leverkusen

El historial entre ambos es claramente favorable a Leverkusen, que ganó 22 de los 41 duelos disputados frente a los 12 de Mainz, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 71 contra 52.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se hizo notar: hubo empates, una goleada por 3-4 y triunfos ajustados para cada lado, aunque en el acumulado histórico Leverkusen sigue sacando distancia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Leverkusen vs. Mainz1-1Bundesliga
18/10/2025Mainz vs. Leverkusen3-4Bundesliga
17/05/2025Mainz vs. Leverkusen2-2Bundesliga
14/01/2025Leverkusen vs. Mainz1-0Bundesliga
23/02/2024Leverkusen vs. Mainz2-1Bundesliga
30/09/2023Mainz vs. Leverkusen0-3Bundesliga
19/02/2023Leverkusen vs. Mainz2-3Bundesliga
27/08/2022Mainz vs. Leverkusen0-3Bundesliga
18/02/2022Mainz vs. Leverkusen3-2Bundesliga
25/09/2021Leverkusen vs. Mainz1-0Bundesliga

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Dortmund vs. Werder BremenViernes 9 de octubre12:3015:3020:30
Paderborn vs. StuttgartSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. ElversbergSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. BayernSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Hoffenheim vs. HamburgoSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. Eintracht FrankfurtSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Colonia vs. Borussia MönchengladbachDomingo 11 de octubre07:3010:3015:30
Freiburg vs. SchalkeDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Mainz y Leverkusen se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Mainz suma 7 puntos en el torneo.
  • Leverkusen suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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