Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Leverkusen por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Mewa Arena recibe un partido entre dos equipos que vienen peleando la parte alta de la tabla con los mismos puntos. Mainz y Leverkusen llegan igualados en la Bundesliga y eso ya le da un condimento extra a la fecha 5.
Ninguno quiere quedarse atrás en un arranque de temporada parejo, donde una victoria puede meterlos directamente en zona de Champions. Con apenas cuatro fechas jugadas, cada punto empieza a pesar.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Mainz llega en levantada tras un andar irregular. Después de caer 1-3 de local ante Frankfurt, el equipo reaccionó con un 4-3 como visitante frente a M'gladbach y después sumó otro triunfo por 3-0. Esa racha lo tiene sexto con siete unidades, a tiro de los puestos de arriba.
Leverkusen, por su parte, no pierde hace rato en la liga. Viene de un 2-0 ante Leipzig como local que confirmó su buen presente, luego de haber goleado también 2-0 a Celje y haber rescatado un empate 2-2 como visitante frente a Augsburg. Está quinto, pegado al local, y llega con la confianza de no conocer la derrota en sus últimas presentaciones.
El historial entre Mainz y Leverkusen
El historial entre ambos es claramente favorable a Leverkusen, que ganó 22 de los 41 duelos disputados frente a los 12 de Mainz, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 71 contra 52.
En los enfrentamientos más recientes la paridad se hizo notar: hubo empates, una goleada por 3-4 y triunfos ajustados para cada lado, aunque en el acumulado histórico Leverkusen sigue sacando distancia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Leverkusen vs. Mainz
|1-1
|Bundesliga
|18/10/2025
|Mainz vs. Leverkusen
|3-4
|Bundesliga
|17/05/2025
|Mainz vs. Leverkusen
|2-2
|Bundesliga
|14/01/2025
|Leverkusen vs. Mainz
|1-0
|Bundesliga
|23/02/2024
|Leverkusen vs. Mainz
|2-1
|Bundesliga
|30/09/2023
|Mainz vs. Leverkusen
|0-3
|Bundesliga
|19/02/2023
|Leverkusen vs. Mainz
|2-3
|Bundesliga
|27/08/2022
|Mainz vs. Leverkusen
|0-3
|Bundesliga
|18/02/2022
|Mainz vs. Leverkusen
|3-2
|Bundesliga
|25/09/2021
|Leverkusen vs. Mainz
|1-0
|Bundesliga
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Dortmund vs. Werder Bremen
|Viernes 9 de octubre
|12:30
|15:30
|20:30
|Paderborn vs. Stuttgart
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Elversberg
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Bayern
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Freiburg vs. Schalke
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Mainz y Leverkusen se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Mainz suma 7 puntos en el torneo.
- Leverkusen suma 7 puntos en el torneo.