Luis Díaz se aleja de Jackson Martínez y quedó a mitad de camino de Falcao en la tabla de goleadores históricos de Colombia en torneos UEFA

El Guajiro marcó en el empate en Noruega. Así quedó el top de colombianos goleadores en torneos UEFA. Manda Falcao en todos los sentidos.

Y finalmente terminó la mala racha de Luis Díaz en el Bayern Múnich. El Guajiro marcó en el empate frente al Viking por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Es su primer gol de la temporada, el cual le permite seguirse acercando al podio de colombianos con más goles en competencias UEFA. Se aleja de Jackson Martínez y se pone a mitad de camino de Radamel Falcao García.

Díaz no marcaba desde la primera jornada de la Bundesliga frente al Stuttgart. Su gol se dio en un contexto donde el Bayern Múnich remontaba temporalmente la derrota por 2 a 0 en Noruega. El encuentro terminaría 3 a 3 tras la expulsión de Michael Olise y de esta forma el Guajiro llegó a 24 tantos oficiales en competiciones europeas. Su siguiente objetivo será superar los 25 de Carlos Bacca.

Se encuentran en los primeros lugares de dicha clasificación los 32 goles de Alfredo Morelos y los 48 de Radamel Falcao García. El Tigre sigue siendo el máximo anotador colombiano en competiciones UEFA, donde se tienen en cuenta los registros de los cafeteros por torneos como la Champions League, la Europa League y la Supercopa de Europa. Jackson Martínez cerró su carrera en el Viejo Continente con 21.

Continúan en este ranking nombres como Luis Fernando Muriel con 17 y Duván Zapata con 11. Luis Díaz pudo terminar con una sequía más que alargada de partidos sin goles en un Bayern de Múnich que de momento no recupera las sensaciones de la temporada pasada. El Guajiro ya piensa en su próximo desafío y en volver a la senda del gol por el torneo alemán cuando este sábado reciban en el Allianz Arena la visita del RB Leipzig.

Falcoa sigue siendo el colombiano con más goles en torneos UEFA: GETTY

El cafetero no marcaba por la UEFA Champions League desde la derrota frente al Paris Saint-Germain como visitante por 5-4 en las semifinales de la edición pasada. Aquel ya histórico regate frente a Marquinhos antes de marcar con un derechazo suponía su último tanto en competiciones UEFA. Luis Díaz vuelve a la senda del gol en una jornada con muchas críticas para Michael Olise.

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Kompany y Kane vs. Olise

La tarjeta roja por doble amarilla del futbolista francés condicionó al Bayern de Múnich. Los alemanes se quedan con 4 puntos de 6 posibles tras una jornada más que difícil en territorio noruego. Compañeros y entrenador marcaron que es uno de los grandes responsables de este paso en falso: “Él sabe que cometió un error. Puedes ver que lo siente por lo que pasó y que lamenta haber decepcionado al equipo. Eso está absolutamente bien: estas cosas suceden”.

“Estará destrozado, pero tiene que asumir la responsabilidad. Fue un error… y son cosas que suceden. Tiene que aprender de ello. Es una lástima porque tenemos partidos importantes por delante. Deberíamos haber ganado este partido con el rendimiento que mostramos en la segunda mitad. Pero cuando cometes errores como ese, te castigan”, palabras que también dejó Harry Kane anoche.

Datos claves

Luis Díaz llegó a 24 goles en torneos UEFA tras marcarle al Viking.

llegó a 24 goles en torneos UEFA tras marcarle al Viking. Radamel Falcao García lidera la tabla de goleadores colombianos en competiciones UEFA con 48 goles.

lidera la tabla de goleadores colombianos en competiciones UEFA con 48 goles. Michael Olise fue expulsado en el empate 3-3 del Bayern Múnich en Noruega.