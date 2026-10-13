Director deportivo del Bayern Múnich vuelve a defender a Luis Díaz: “Está recuperando su mejor forma”

Se viene un nuevo reto para el Bayern Múnich y Luis Díaz. El colombiano viajará para enfrentarse con el Viking por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Todo hecho tras un fin de semana donde volvió a ser fruto de las críticas producto del empate de su equipo frente al Augsburgo por la Bundesliga. La directiva del club le defiende a pesar de sus estadísticas goleadoras en este inicio de campaña.

“Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque le habría venido muy bien. Está recuperando su mejor forma, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”, palabras de Max Eberl, director deportivo del Bayern, alrededor del momento del colombiano.

Uno que apenas suma hasta la fecha un gol en lo que vamos de temporada. Aquel tanto llegó frente al Stuttgart en el inicio del campeonato alemán y desde entonces Luis Díaz no ha podido volver a figurar en el apartado goleador de las filas de Vincent Kompany. Hablamos de su inicio de campaña más pobre en este sentido desde que llegase al Viejo Continente. La directiva del Bayern entiende que más pronto que tarde llegarán esos goles y asistencias necesarios para recuperar el mejor momento del equipo.

Eberl defendió a Luis Díaz. No es la primera vez que lo hace y mucho más después de una semana donde la prensa alemana le ha llegado a calificar como invisible en alguno de los últimos partidos del equipo. Se viene el Viking por la UEFA Champions League de cara a volver a encontrar esos goles y asistencias que el colombiano tanto necesita para disipar las dudas alrededor de su presente. Recordemos que los alemanes ganaron en su debut en la Copa de Europa en una contundente victoria por 5 a 0 frente al Bodø/Glimt.

Eberl defiende a Luis Díaz en sus horas más bajas: GETTY

Luis Díaz sigue buscando su mejor momento. Durante la temporada pasada anotó 26 goles y dio 19 asistencias en una plantilla que estuvo a las puertas del triplete. Todo cambió desde aquella derrota frente a Paris Saint-Germain en las semifinales de la UEFA Champions League. De momento, la directiva del club confía en que el cafetero podrá retornar a un estado de gracia que a sus 29 años le convirtió la temporada pasada en uno de los mejores extremos izquierdos en todo el continente.

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Bayern descarta salida de Michael Olise

“Espero y deseo que Olise amplíe su contrato en algún momento. Independientemente de si es el Real Madrid o cualquier otro club el que intente ficharlo”, son palabras del presidente Herbert Hainer mientras se negocia con el francés una ampliación de su contrato. El jugador pretende incluir una cláusula de rescisión en este. No es una medida común en la Bundesliga para un equipo como el Bayern.

Ni mucho menos se trata de la última gran renovación que podría llegar a lo largo de las próximas semanas. Harry Kane también podría renovar pronto su contrato con un equipo que pretende mantener el tridente de la última campaña. Confían en retener a Olise junto al inglés y a Luis Díaz: “El Bayern es un club que no necesita vender. Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Michael Olise todavía tiene contrato con nosotros hasta 2029”.

Datos claves

Max Eberl respaldó públicamente a Luis Díaz tras sus bajas cifras goleadoras en Bayern Múnich.

respaldó públicamente a tras sus bajas cifras goleadoras en Bayern Múnich. Luis Díaz registra un solo gol esta temporada con el equipo dirigido por Vincent Kompany .

registra un solo gol esta temporada con el equipo dirigido por . Herbert Hainer confirmó negociaciones para extender los contratos de Michael Olise y Harry Kane.