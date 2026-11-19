El director deportivo del Barcelona, Deco, se refirió a Luis Díaz como el futbolista que más quiso fichar y no pudo. Lo hace en tiempos donde el conjunto catalán también se ha estrellado en otras operaciones como la de Julián Alvarez o Nico Williams. No es la primera vez que gigantes de España como los blaugranas o el Real Madrid fracasan a la hora de quedarse con futbolistas de la Selección Colombia.

El caso de Luis Díaz es el último, pero ni mucho menos el único. Hace un par de años el Barcelona hizo todo lo posible para intentar seducir a su entorno y al Liverpool con su salida. Los ingleses se negaron de sobremanera a la hora de vender a un futbolista que por aquel entonces brillaba en Anfield. Hay varios precedentes a una situación como la que vivió el guajiro antes de llegar a un Bayern de Múnich donde se espera que vuelva la actividad este fin de semana.

Seguramente el caso más sonado nos lleve al 30 de agosto del año 2014. De manera inesperada, las cuentas en redes sociales de Radamel Falcao García sorprendían con un: “Sueño hecho realidad. Hala Madrid”. Un auténtico bombazo tras la Copa del Mundo de Brasil e igualmente si tenemos en cuenta el pasado del Tigre por el Atlético de Madrid. El cafetero negaría todo minutos más tarde y tras borrarse ese mensaje: “Tengo que desmentir una noticia sobre un tweet que no he hecho y que es un foto montaje”.

Por el año 2016, Atlético Nacional era campeón de América. Lo hacía de la mano de un Davinson Sánchez que era una de las grandes promesas del equipo. Medios como Sport o Mundo Deportivo hablaron de ofertas concretas por parte del Barcelona al conjunto paisa. El zaguero se terminaría uniendo al Ajax de Ámsterdam producto de que el conjunto catalán pretendía incorporarlo para su filial y no para el primer equipo. Cinco millones de euros pagaron los neerlandeses por uno de los mejores centrales que haya sacado el FPC en este siglo.

Falcao o Cuadrado, otros que estuvieron cerca de Barcelona o Real Madrid: GETTY

“Siempre tuve el sueño de jugar en España y cuando tuve la oportunidad de fichar por el Barcelona o el Atlético de Madrid estaba muy bien en la Juve. Ahora puede ser una posibilidad, confío en mi representante, que ha estado hablando con algunos equipos en España y en Italia”, fueron las palabras de Juan Guillermo Cuadrado no mucho tiempo atrás. Otro futbolista de primer nivel en el panorama europeo para la Selección Colombia. Su paso por el fútbol italiano y por un gigante como la Vecchia Signora también es clave para entender por qué nunca pudimos disfrutarle por LaLiga.

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Colombianos que han jugado en Barcelona o Real Madrid

Lauro Mosquera: FC Barcelona, 1957, 0 partidos oficiales (1 amistoso). Yerry Mina: FC Barcelona, 2018, 6 partidos oficiales. Jeison Murillo: FC Barcelona, 2018-2019, 4 partidos oficiales. Juan David Fuentes: FC Barcelona (filial), 2022-2024, 26 partidos. Freddy Rincón: Real Madrid, 1995-1996, 21 partidos oficiales. Edwin Congo: Real Madrid, 1999-2002, 0 partidos oficiales. James Rodríguez: Real Madrid, 2014-2020 (cesión en Bayern 2017-2019), 125 partidos oficiales. Linda Caicedo: Real Madrid Femenino, 2023-actualidad, más de 110 partidos oficiales.

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