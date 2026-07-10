Tras el Mundial 2026, James Rodríguez ya jugó con la Selección Colombia más que en cualquier club de su carrera

Sus 5 partidos del Mundial 2026 dejan atrás su número de partidos en cualquier club. James, más que nunca con una carrera ligada a la selección.

La figura de James Rodríguez vive nuevos momentos de críticas tras una Copa del Mundo donde el capitán ni mucho menos pudo dar su mejor versión a la Selección Colombia. A la espera de saber qué hace con su futuro, la realidad pasa por entender que ahora mismo el cucuteño ha disputado más partidos con el equipo nacional que con cualquier otra institución que lo haya visto desde su debut en Envigado.

James sumó cinco partidos durante el Mundial del año 2026. Algo que le permitió convertirse en el cafetero con más encuentros oficiales durante la Copa del Mundo para la nación de Sudamérica, pero que también le hizo alcanzar los 130 choques oficiales con una Tricolor donde ahora mismo ha disputado más minutos que en cualquier otro club donde haya estado.

Los 130 partidos con Colombia sobrepasaron los 125 que James Rodríguez disputó con el Real Madrid en dos etapas distintas. También superan los 107 partidos que el cucuteño disputó con el Porto en lo que fue uno de sus mejores rendimientos por el Viejo Continente. En el Bayern de Múnich la ecuación se quedó en 67 partidos oficiales, mientras que Banfield de Argentina completa el top 5 con un total de 49 partidos disputados.

Gracias a los últimos movimientos de su carrera a nivel de clubes es que la ecuación terminó de conformarse. Desde su salida del Real Madrid en el año 2021, James pasó por hasta tres continentes distintos. Qatar, Olympiacos, Rayo Vallecano, León de México o São Paulo fueron algunas de las camisetas que lo vieron en periodos de seis meses. Para muchos, el dato en relación con la Selección Colombia habla de compromiso con el equipo cafetero, mientras que para otros explica el 100% de la inestabilidad del cucuteño en el programa de clubes.

Real Madrid ya no es la camiseta que más veces se puso James Rodríguez: GETTY

A sus 35 años, recordemos que James se quedó sin club tras la finalización de su vínculo contractual con el Minnesota United, una entidad con la que apenas pudo disputar un puñado de partidos en menos de tres meses. Todos los caminos apuntan a que lo visto frente a Suiza en las últimas jornadas supuso su último compromiso por Copa del Mundo.

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¿Qué pasará con James?

Ahora mismo es difícil saberlo teniendo en cuenta los últimos precedentes en cuanto a la carrera del jugador se refiere. A nivel informativo, desde AS Colombia se habla de la posibilidad de que el América de México intente incorporar al talentoso zurdo de cara a los próximos meses. Habría que ver en ese contexto si llega la posibilidad de un contrato por seis meses o de una temporada completa en la liga azteca.

No son pocos quienes por redes sociales le piden a James que vuelva a territorio nacional. Tal y como ocurrió con Falcao en Millonarios o David Ospina en Atlético Nacional, para muchos sería el cierre perfecto a una historia que ha marcado como nunca a la selección Colombia en cuanto a goles y partidos disputados se refiere. James definirá su futuro en las próximas fechas y tras un verano donde la camiseta tricolor supone ya la que más veces se puso en su carrera.

Datos claves

El mediocampista James Rodríguez alcanzó los 130 partidos oficiales disputados con la Selección Colombia.

alcanzó los 130 partidos oficiales disputados con la Selección Colombia. Los 130 compromisos de James superaron los 125 partidos que sumó en Real Madrid.

que sumó en Real Madrid. El capitán colombiano se quedó sin club tras finalizar su vínculo con Minnesota United.