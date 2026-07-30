¿Juega Luis Díaz? FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich: alineaciones, y dónde ver el amistoso

FC Rottach-Egern y Bayern Múnich se miden en las próximas horas. Esto es todo lo que tienes que saber del encuentro y la presencia de Luis Díaz.

Nuevo amistoso de pretemporada para un Bayern Munich que se sigue preparando bajo las órdenes de Vincent Kompany. Esta tarde el vigente rey de la Bundesliga disputará su segundo amistoso tras la derrota frente al Wehen. Esto es todo lo que tienes que saber de un duelo preparatorio donde no se espera por la presencia de Luis Díaz. FC Rottach-Egern, siguiente oponente.

Si bien buena parte de los internacionales del Bayern Munich en la Copa del Mundo retornaron a trabajos en las últimas horas, el cafetero de momento se encontraría bajo licencia. No hará parte del amistoso de las próximas horas y se espera que tenga que realizar diferentes trabajos de preparación física tras una temporada más que exigente en cuanto a cantidad de partidos se refiere. FC Rottach-Egern, próximo rival del Bayern. El Guajiro viaja a Germany mañana o el 1 de agosto.

Horarios del encuentro FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich

Alemania : 17:00 (Hora local)

: 17:00 (Hora local) Colombia : 10:00

: 10:00 Argentina : 12:00

: 12:00 Brasil : 12:00

: 12:00 Uruguay : 12:00

: 12:00 Chile : 11:00

: 11:00 Paraguay : 11:00

: 11:00 Bolivia : 11:00

: 11:00 Venezuela : 11:00

: 11:00 Ecuador : 10:00

: 10:00 Perú : 10:00

: 10:00 Estados Unidos : 11:00 (Nueva York) / 08:00 (Los Ángeles)

: 11:00 (Nueva York) / 08:00 (Los Ángeles) México: 09:00 (Hora del Centro)

¿Quién transmite FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich?

A diferencia de muchos compromisos amistosos de estas fechas, el FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich podrá ser seguido de manera gratuita. Todo ello por medio del canal de YouTube oficial del Rey de la Bundesliga. También puedes seguirlo con la transmisión en vivo que el club hará desde su página web. Se espera que también se ofrezca señal en vivo por medio de los perfiles en redes sociales de la entidad.

Bayern va por su primera victoria en pretemporada: GETTY

Posibles alineaciones FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich

FC Rottach-Egern: Weiss; Sammer, Haggenmüller, Sourbès, S. Schlichtner; T. Schlichtner, Pietzko, Fichtner, Kanzler, Hofmann; Yilmaz.

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Bayern de Múnich: Ulreich; Vincent Manuba, Stanišić, Kim, Brown; Pavlović, Laimer; Licina, Bischof, Ibrahimović; Wisdom Mike.

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