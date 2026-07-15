Harry Kane rompe el silencio tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026 y señala al culpable

La Selección de Inglaterra se queda sin Mundial 2026 y Harry Kane ya reveló quien era el culpable.

La Selección de Inglaterra acabó perdiendo un partido de manera inexplicable contra Inglaterra en el Mundial 2026. El equipo de los ‘3 Leones’ tuvo que ver como le remontaban un partido y esto hizo que Harry Kane dejara unas declaraciones sobre el culpable.

Después de la dura derrota Harry Kane rompió el silencio y reveló que el culpable de esta derrota son ellos mismos. El delantero inglés cuestionó que nuevamente ganando 1 a 0, la Selección decidiera entrar a refugiarse y aguantar los últimos minutos.

“Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar… lo cual a este nivel no es suficiente. Nos costó generar presión sobre el balón”, comentó Kane en una clara referencia a cómo el equipo inglés se metió a defender.

Kane también comentó que aún no piensa en el retiro de la Selección de Inglaterra. El delantero se refirió a la posibilidad de seguir jugando justamente citando a Messi como ejemplo, puesto que, el 10 está jugando esta Copa del Mundo con 39 años y él tiene 32 años.

Inglaterra eliminado del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Kane también se olvidó de Tuchel en medio de la polémica por los cambios del entrenador alemán. “Estoy devastado por los muchachos, devastado por los fans, devastado por todo el staff“, agregó el jugador inglés olvidando a su entrenador en este duro momento.

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Inglaterra jugará por el tercer puesto contra Francia

Ahora la Selección de Inglaterra tendrá que seguir esperando que el fútbol “regrese a casa” y jugará contra Francia por el tercer puesto. Ese encuentro se disputará el sábado, 18 de julio de 2026, en lo que será su último partido en esta Copa del Mundo.

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