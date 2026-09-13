Luis Díaz le negó un gol a Harry Kane, pero el arquero del Bayern salió a defenderlo

Conoce los detalles de la jugada entre Luis Díaz y Harry Kane y la defensa del arquero del Bayern Múnich, Jonas Urbig.

Lo tenía solo, absolutamente solo para darle el pase y que Bayern Múnich empezara a encaminar una nueva victoria, pero la decisión fue otra. Cuando Luis Díaz estaba en el centro de la crítica por lo sucedido con Harry Kane en el triunfo contra SV 07 Elversberg, apareció el arquero del Bayern Múnich para defenderlo.

Bayern se puso arriba en el marcador con un gol de Lennart Karl al minuto 26 del primer tiempo. Luego, el partido por la tercera fecha de la Bundesliga 2026-27 se empató al minuto 16 del segundo tiempo por un gol de Maurice Krattenmacher. Era el momento de que ‘Lucho’ Díaz saltara al campo de juego.

El extremo colombiano ingresó al 20 del segundo tiempo y con tan solo dos minutos de cancha quedó dentro del área chica rival. Luis Díaz prefirió hacer un taco e intentar un gol que iba a ser un lujo en vez de pasar el balón a Harry Kane, quien también estaba solo de frente al arco.

Luis Díaz le negó un gol a Harry Kane, pero el arquero del Bayern lo defendió

Urbig, Kane y Luis Díaz. (Foto: Getty y X)

Jonas Urbig fue el arquero titular del Bayern Múnich en la victoria 1-2 ante SV 07 Elversberg y no dudó en salir a defender a ‘Lucho’ Díaz cuando las críticas no paraban para el colombiano. “Tengo una impresión muy buena de él. Siempre está trabajando duro y siempre ansioso por mejorar y marcar goles. Es por eso que, para mí, es solo una cuestión de tiempo hasta que empiece a marcar los goles que marcó en la última temporada de nuevo, independientemente de cuándo ocurra eso. Estamos muy felices de tenerlo“, declaró Urbig.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

La revancha para que Luis Díaz levante el nivel será pronto. Bayern Múnich recibe a Union Berlin el viernes 18 de septiembre a la 1:30 P.M. (hora colombiana) por la cuarta fecha de la Bundesliga 2026-27.

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