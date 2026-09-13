El director deportivo del Bayern Múnich reconoce lo que está padeciendo Luis Díaz

¡Atención en Alemania y Colombia! El director deportivo del Bayern Múnich reconoció públicamente lo que está padeciendo Luis Díaz. ¡Sus palabras!

Bayern Múnich saltó a la cancha del estadio Ursapharm Arena para enfrentar a SV 07 Elversberg y una de las sorpresas fue que Luis Díaz no estuvo en la formación titular. Algo muy poco habitual. Luego, apareció Max Eberl, director deportivo del equipo alemán, y reconoció lo que está padeciendo ‘Lucho’.

La temporada empezó para Luis Díaz con el título en la Supercopa de Alemania 2026. Ahí no anotó el jugador colombiano, pero el primer gol de la campaña llegaría en la primera fecha de la Bundesliga en la victoria ante Stuttgart.

Todo empezaba a cambiar, pero llegaron cuatro partidos, dos de Bundesliga, uno de Copa de Alemania, y otro de Champions League, sin que ‘Lucho’ Díaz anotara. El ruido empezó a llegar sobre el nivel del extremo y desde la directiva del Bayern Múnich no dudaron en hablar del tema.

El director deportivo del Bayern reconoce lo que le pasa a Luis Díaz

Max Eberl y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“¿Quién soy yo, como zaguero que nunca marcó un gol en la vida, para decirle a ‘Lucho’ Díaz cómo puede mejorar su definición? ‘Lucho’ no tiene el ímpetu en este momento. Probablemente está pensando: ‘¿La pego de primera o doy un toque más?’ Y ahí, la pelota ya se fue. En algún momento, esta sequía suya va a terminar”, afirmó Max Eberl, directo deportivo del Bayern Múnich, para reconocer que Díaz está padeciendo de falta de ímpetu.

La calificación que le dieron Luis Díaz en la victoria del Bayern a SV 07 Elversberg

A pesar de que ingresó en el segundo tiempo y falló una oportunidad clara de gol por no darle un pase a Harry Kane, el portal ‘Sofa Score’ le dio una calificación a Luis Díaz de 7.1 puntos por un tiro a puerta, 25 de 25 pases precisos y uno de cuatro duelos ganados.

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