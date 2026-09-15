Ballack se une a las críticas contra Luis Díaz por su rendimiento en Bayern Múnich

El ícono de la selección alemana arremete contra los fallos de Luis Díaz. Michael Ballack, última en sumarse a los dardos contra Lucho.

El partido contra Elversberg sigue sirviendo para que Luis Díaz reciba críticas de todo tipo en el fútbol de Alemania. El último en sumarse a estas es el histórico jugador de la selección e igualmente del Bayern Múnich, Michael Ballack. La acción que durante la segunda parte disparó toda la polémica sigue siendo motivo de señalamientos al colombiano en la Bundesliga.

Todo ocurrió en una acción donde el 10 intentó tirar un lujo para ampliar la diferencia del Bayern en el marcador. Todo terminó con el portero del Elversberg haciéndose dueño de la pelota y con diferentes gestos de sus compañeros mostrando el enojo con el colombiano. Ballack se une a quienes critican el momento de forma del exfutbolista del Porto o Liverpool.

“Demasiado juguetón. Pase lo que pase, tienes que meter el balón. Si sale, es fantástico. Si no, se desperdicia con demasiada facilidad”, comentaba el exjugador del Bayern de Múnich e igualmente referente de la selección de Alemania a inicios de siglo. No es ni mucho menos la primera voz que sale a cuestionar la toma de decisiones de Luis Díaz en un complicado comienzo de temporada para el cafetero.

Uno donde solamente le hemos visto marcar en el encuentro frente a Stuttgart durante la primera jornada de la Bundesliga. Es el inicio de campaña más humano para Díaz desde que llegase a Europa en el año 2019. Si bien desde el club le han transmitido toda la confianza y apoyo posible, continúa el ruido general alrededor de su presencia en un equipo que ya le tuvo como suplente en el partido frente a Elversberg.

Luis Díaz vivió un fin de semana lleno de críticas en Alemania: GETTY

Estamos en una temporada donde las exigencias del Bayern serán más altas que nunca. El proyecto consolidado por Vincent Kompany se ha adueñado del fútbol alemán como lo ha hecho toda la entidad a lo largo de los últimos 12 años. Se pretende mantener dicho reinado en territorio local mientras por supuesto conseguir la Champions League será el gran objetivo de la campaña. Se necesita el mejor Luis Díaz para ello.

Publicidad

El portero del Bayern Múnich defiende a Luis Díaz

Jonas Urbig, habitual guardameta suplente de Manuel Neuer, salió en defensa del jugador colombiano. No solamente marcó su capacidad de generar peligro sino igualmente todo el esfuerzo que está realizando para revertir su situación en el Bayern Múnich. Entiende que más pronto que tarde los goles y asistencias llegarán por sí solos.

“Lo conozco muy bien. Siempre es peligroso, siempre trabajador y siempre con ganas de mejorar y marcar goles. Por eso, para mí, es solo cuestión de tiempo que vuelva a marcar los goles que marcó la temporada pasada. Estamos muy contentos de tenerlo”, palabras de Urbig tras el triunfo. Junto al director deportivo del club e igualmente Kompany, manifestó su apoyo a un Luis Díaz que vive sus horas más difíciles en tierras alemanas.

Datos claves

Michael Ballack criticó a Luis Díaz por desperdiciar una jugada de gol frente al Elversberg .

criticó a por desperdiciar una jugada de gol frente al . El único gol de Luis Díaz en la temporada de Bundesliga fue ante el Stuttgart .

en la temporada de fue ante el . Jonas Urbig respaldó públicamente a Luis Díaz confiando en que recuperará su nivel goleador.