Luis Díaz, nominado a jugador del año en la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz sigue de fiesta y a la espera de una vuelta de semifinales de la Champions League mientras en Alemania continúan reconociendo su gran desempeño. El cafetero ha sido elegido como finalista en la lucha por ser el mejor jugador de la actual edición de la Bundesliga. Esto es lo que tiene que pasar para que se imponga a los 10 rivales que tienen la elección final.

“Tras su traspaso procedente del Liverpool, Luis Díaz causó un impacto inmediato en el FC Bayern. Con su velocidad, dinamismo e imprevisibilidad, el colombiano representa una amenaza constante. Ya sea con goles o asistencias, ¡Díaz ha sido totalmente convincente en su temporada de debut!”, publicaban desde la web oficial de la Bundesliga sobre el rendimiento del cafetero en la presente temporada.

Todo llega después de que Luis Díaz haya realizado una temporada absolutamente gravitacional. Su estreno por la Bundesliga ni mucho menos ha ido de la mano con un periodo de adaptación extenso. Es en este momento el cuarto máximo goleador de la competición con 15 goles y espera poder quedarse con el premio en las próximas semanas. Recordemos que ya mismo su Bayern Múnich es campeón del certamen.

Dentro de los 10 rivales que tendrá Díaz en la elección final aparecen incluso compañeros de equipo. Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane y Michael Olise son los otros futbolistas del conjunto bávaro que han sido nominados para un premio que se repartirá en las próximas semanas.

Kane, uno de los rivales de Luis Díaz para ser jugador del año en Bundesliga: GETTY

Los aficionados de la Bundesliga que voten en la web oficial del campeonato alemán serán responsables del 40% de los votos en juego. Otro 30% llegará por medio de las elecciones que hagan a nivel interno a los clubes del certamen. Por último pero no menos importante aparece otro 30% que será decidido por medio que los votos que la Bundesliga pondrá en manos de expertos seleccionados. Luis Díaz compite por ser elegido el mejor jugador del año en el fútbol de Alemania.

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Bayern Múnich presentó su nueva camiseta con Luis Díaz

A poco más de 24 horas de la vuelta de semifinales de la Champions frente a Paris Saint Germain llegó todo. Junto a sus compañeros en ataque, Harry Kane y Michael Olise, Luis Díaz apareció en la presentación de la nueva camiseta de Bayern Múnich de cara a la próxima temporada. Será la que se utilizará mayoritariamente en los partidos como local. La temporada 2026/2027 ya se juega en el rey de la Bundesliga.

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La nueva camiseta de local del FC Bayern para la 26/27 ya está disponible 👉 https://t.co/fj0uFALTLA#MiaSanMia #FCBayern #IconicFCBayern pic.twitter.com/jIDgr4ydmU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 4, 2026

“No hay nada más importante que esto: cuando el FC Bayern Munich salte al campo del Allianz Arena el 6 de mayo para el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, la equipación local adidas 2026/27 hará su debut”, palabras del equipo alemán en el comunicado que anunciaba su nueva piel. Será la segunda de Luis Díaz al sur de Germania.

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