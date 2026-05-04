¿Cambia ser compañero de Mbappé por Luis Díaz? El fichaje bomba que alista el Bayern viene del Real Madrid

Los rumores en el mercado de Europa están a la orden del día y el Bayern Múnich parece estar dispuesto a seguir mejorando la nómina con un jugador que vendría desde el mismísimo Real Madrid. ¿Cambia ser compañero de Kylian Mbappé por Luis Díaz? Ese misterio estaría por resolverse.

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Uno de los grandes atractivos del nivel del Bayern Múnich es el tridente ofensivo que conforman Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, que ya registra más de 100 goles en la temporada. Sin embargo, en la esquema ofensivo del equipo alemán hay una pieza, volante ofensivo, que sigue sin encajar.

Serge Gnabry no termina de convencer y Jamal Musiala sigue retomando el nivel después de no jugar por más de seis meses debido a una fractura en el peroné izquierdo. Ante esta necesidad, cayó como anillo al dedo que un volante ofensivo del Real Madrid, que también puede jugar de extremo, empezó a sonar para convertirse en compañero de ‘Lucho’ Díaz en el Bayern Múnich.

El fichaje bomba que alista el Bayern viene del Real Madrid

Díaz podría tener un nuevo compañero que venga desde el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

La cuenta de X ‘TransferNews’, que cuenta con más de 317.000 seguidores, reveló que “el Bayern de Múnich está interesado en fichar a Brahim Díaz este verano”. El mediocampista ofensivo no viene con la mejor de las temporadas con ocho asistencias y un gol en 1.417 minutos, pero a los 26 años parece tener la dínamica de juego ideal para complementar el tridente de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

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¿Quién gana más dinero en su equipo, Luis Díaz o Brahim Díaz?

Ante el rumor que Brahim Díaz podría llegar al Bayern Múnich, no hubo un mejor momento para comparar lo que gana en el Real Madrid con el salario de Luis Díaz. Mientras que Brahim Díaz percibe 7.2 millones de euros al año, ‘Lucho’ cobra 14 millones brutos anuales. Una diferencia de más de 6.8 millones de euros.

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