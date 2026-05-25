El mensaje del Bayern Munich para tranquilizar a Luis Díaz sobre el interés de Barcelona en Harry Kane

Bayern Múnich cerró su temporada con una victoria en la Copa de Alemania. Y lo hizo en un contexto donde los 3 goles de Harry Kane no escaparon a los posibles rumores de un traspaso al Barcelona por parte del delantero inglés. El conjunto alemán tranquiliza a todos sus hinchas sobre la continuidad del británico. Uli Hoeness, presidente de honor del club, descarta cualquier venta.

“Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El Bayern es un club que compra, no que vende… ¿Si se va a quedar? Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero”, comentaba el directivo de Múnich. Todo, por supuesto, llega en un contexto donde se habla del inglés como una alternativa del conjunto culé al difícil fichaje que tienen por delante con Julián Alvarez.

Kane termina contrato en 2027. Una situación que, por supuesto, ayuda a pensar en un posible traspaso al Barcelona. Mucho más teniendo en cuenta que el conjunto culé ya hizo oficial la salida de Robert Lewandowski tras 4 años en la plantilla. De momento, por el sur de Alemania descartan cualquier fuga de talento. El propio ex del Tottenham también tranquiliza a sus hinchas.

“No es el momento de hablar de eso ahora, pero no hay pánico. Queríamos mantener conversaciones hasta el final de la temporada y todavía tenemos un Mundial por jugar. Pero todo el mundo sabe cuánto disfruto aquí. La situación está tranquila”, analizaba el inglés después de la goleada en la final de la Copa de Alemania frente al Stuttgart. Desde hace varios meses tiene charlas con el equipo de cara a formalizar un nuevo contrato.

Bayern descartó la salida de Harry Kane: GETTY

A sus 32 años, Harry Kane cierra su tercera temporada en el Bayern Múnich con números de oro. En un total de 51 partidos disputados, el inglés anotó 61 goles y dio 7 asistencias. Es su campaña con más gritos sagrados en una entidad donde solamente le queda por ganar ahora mismo la Champions League. De momento, tanto el ex del Tottenham como su club no dan indicios al Barcelona de una posible salida del británico. Festeja media Baviera.

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