Luis Díaz y Bayern Múnich igualan el mejor año de la MSN en Barcelona

Se acaban los adjetivos calificativos para lo que está realizando el Bayern Múnich de la mano de Luis Díaz, Harry Kane o Michael Olise. Tras el empate a tres goles frente al Heidenheim, el ya campeón de la Bundesliga igualó el mejor registro de goles del Barcelona que comandasen en su día nombres como Lionel Messi, Neymar o Luis Suárez. Tiene todavía un par de jornadas por delante para hacer historia.

A falta de dos jornadas para que termine la Bundesliga, el Bayern Múnich alcanzó los 116 goles en liga. Son los mismos que firmaron en el Barcelona Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez en la temporada 2015-2016. Fue la mejor campaña de la MSN en cuanto al campeonato español se refiere. Si alguno de sus tres delanteros marca frente al Wolfsburgo o Colonia, los bávaros superan a la mítica delantera culé.

Si solo miramos sus números por liga, encontraremos que Harry Kane acumula 33 goles de los 116 del Bayern Múnich. 15 suma Luis Díaz y 13 un Michael Olise que sobre todo ha sumado en el apartado de asistencias con 19. A diferencia de un Barcelona donde aquella delantera sumó cerca del 79 % de los goles, en Alemania la cosa se encuentra más repartida y justifica la posibilidad de que el equipo de Vincent Kompany pueda optar incluso a un nuevo triplete.

Quedan dos jornadas y hasta incluso más marcas míticas por superar. El récord de goles en una sola temporada de una de las 5 Grandes Ligas europeas lo tiene el Real Madrid de la mano de José Mourinho en 2012. En aquella temporada Cristiano Ronaldo junto a nombres como Karim Benzema o Gonzalo Higuaín sumaron un total de 121 gritos sagrados en 38 fechas. Bayern Múnich tiene 180 minutos para intentar superar un registro que para muchos sigue siendo absolutamente imbatible.

Olise, Kane y Luis Díaz, mejor delantera de Europa en 2026: GETTY

La temporada del Bayern todavía puede más histórica. Los números del equipo de Kompany por liga asustan a propios y extraños. Ya tiene la mejor delantera en la historia del club a lo largo de 32 jornadas de Bundesliga. En esos choques ha sumado 26 victorias junto a 5 empates y apenas 1 derrota en todo el campeonato. Se encuentra invicto como visitante y le saca 16 puntos son Borussia dos que jamás pudo competir. La MSN, igualada por Luis Díaz, Kane y Olise.

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Bayern ya calienta la vuelta con el PSG

El día miércoles se define buena parte de la temporada para los alemanes. Tendrán que remontar el 5 a 4 de París en el partido de ida, en un choque que promete ser historia viva de la Champions League. Directivos, entrenador y jugadores del equipo de Kompany buscan un ambiente como nunca en el Allianz Arena para intentar pisar una final de la Copa de Europa por primera vez en seis años.

“Se notaba que los chicos están enchufados. Tengo muchas ganas de ver qué pasa el miércoles; esto va a arder aquí. Tengo muchísimas ganas de ese partido, queremos estar en la final. Ahora se trata de juntar fuerzas, recomponerse y ponerlo todo en juego el miércoles”, palabras de Leon Goretzka sobre lo que viene por delante.

Datos claves

Luis Díaz , Harry Kane y Michael Olise igualaron los 116 goles de la MSN del Barcelona.

, Harry Kane y Michael Olise igualaron los de la MSN del Barcelona. El Bayern Múnich registra 26 victorias , 5 empates y una derrota en la actual Bundesliga .

registra , 5 empates y una derrota en la actual . El club bávaro necesita marcar seis goles para superar el récord histórico del Real Madrid (121).