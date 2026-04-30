Mientras Luis Díaz gana 14 millones, el nuevo salario que tendría Manuel Neuer en Bayern Múnich

Pocos nombres pueden llegar a tener la importancia que Luis Díaz está teniendo en el Bayern Múnich y uno de ellos es Manuel Neuer con una gran novedad sobre su futuro. Así que no hubo un mejor momento para comparar el nuevo salario que tendría el arquero con lo que gana ‘Lucho’.

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Todo empezó en noviembre de 2025 cuando el periodista Tobi Altschäffl, del portal ‘Sport Bild‘, reveló que Neuer estaría pensando si se iba a retirar o no al final de la temporada dependiendo de cómo se sintiera fisicamente, y… ¡Ya hay novedades al respecto.

Según informó ‘Sport Bild’, Manuel Neuer y Bayern Múnich ya tienen un plan para renovar por un año debido a que el arquero aceptó ceder partidos como titular para que tape Jonas Urbig y reducir su salario. ¿Ahora pasará a ganar más o menos dinero que Luis Díaz?

Esto pasaría a ganar Neuer en Bayern Múnich respecto a lo que cobra Luis Díaz

A Manuel Neuer le pusieron una condición para renovar con Bayern. (Foto: Getty Images)

Si todo sale como el diario ‘BILD’ informó, el nuevo salario de Neuer con una renovación por un año sería disminuido en un millón de euros y pasaría a ganar 20 millones. Esto quiere decir que ganaría seis millones más que el sueldo de Luis Díaz en Bayern Múnich: 14 millones de euros brutos anuales, según el portal experto ‘Capology’.

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Lo que piensa Manuel Neuer de Luis Díaz

Manuel Neuer no solo se animó a decirle a la prensa sobre Luis Díaz que “es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”, también redobló la apuesta y dejó claro lo impresionado que lo ha dejado el jugador colombiano. “Lo ves siempre en su lenguaje corporal, siempre nos está dando un esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno, puede disparar con la derecha, con la izquierda”, afirmó el arquero titular del Bayern Múnich.

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