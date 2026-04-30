John Terry compara a Luis Díaz con Hazard, Messi y Cristiano Ronaldo

El planeta fútbol todavía digiere lo que fue para muchos el partido del año. La victoria del París Saint-Germain por 5 a 4 frente al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions continúa dejando reflexiones de todo tipo. En esta ocasión y desde Inglaterra, llegan elogios hacia la figura de Luis Díaz por parte de John Terry. Le ve al nivel de figuras como Eden Hazard, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

“Tenemos que hablar de Michael Olise, Luis Díaz y Désiré Doué, Dios mío, estos tres jugadores… Así deberían ser los extremos en todo el mundo. Solo miren a estos tres cuando reciben el balón directamente, desbordan a un defensor. No hay nada peor para un defensor que cuando alguien te encara”, reflexionaba el capitán del Chelsea y la selección de Inglaterra en su cuenta de TikTok.

Todo esto minutos después de un encuentro donde Luis Díaz se destacó por todo lo alto. Provocó el primer penalti de una jornada plagada de goles. También tendría el gusto de anotar uno de los goles de la fecha con un desmarque a la espalda de Marquinhos que luego completó con un amague de primer nivel. Terry lo compara con otra época de extremos y afirma que tanto el cafetero como Olise o Doué honran como pocos su posición en el campo.

El ex Chelsea señala que no abundan los jugadores de ese perfil en 2026. Compara a Luis Díaz con absolutos monstruos de inicios del siglo XXI en un nuevo ejemplo de la espectacular temporada que está firmando el ex Liverpool: “Jugadores como Hazard, Messi, Ronaldo, todos lo hacen, todos los jugadores top lo hacen, y estos tres (Olise, Díaz y Doué) lo hacen tan bien como cualquiera”.

Europa se empieza a quedar sin adjetivos calificativos para el colombiano. Uno que después de algunas semanas sin mostrar su mejor rendimiento, volvió a ser vital para Bayern Múnich. En lo que vamos de temporada ya son 26 goles y 17 asistencias en un total de 46 partidos disputados. Una barbaridad en todos los sentidos y que solamente cuando miramos sus registros por la Copa de Europa ya sorprende. Tres pases de gol y siete tantos tiene ya Lucho en once participaciones de la vigente edición del certamen. Sale casi a un gol generado por cada 90 minutos en la élite.

Publicidad

Inglaterra critica a Liverpool por su venta

Además de Terry, llevamos varias semanas escuchando diferentes testimonios alrededor de la salida del colombiano de Anfield. A nombres como Oliver Kahn, Jamie Carragher o Philipp Lahm, se le suma ahora el ex Manchester City, Micah Richards. Pocos entienden los motivos para quedarse sin Lucho en la Premier League.

“¿Me estás diciendo que vendes a Luis Díaz para quedarte con Gakpo?… Estás ahí sentado viendo a Díaz ahora mismo en el Bayern Múnich, ¡y está destrozándolo por completo en el escenario más grande! ¡Electrizante! Está metiendo goles contra el Real Madrid y contra el PSG, y tú solo te quedas rascándote la cabeza pensando: ‘¿Cómo demonios dejó el Liverpool que se les escapara de las manos?’”, palabras del ex lateral derecho en las últimas horas para CBS.

Datos claves

Luis Díaz suma 26 goles y 17 asistencias tras disputar 46 partidos oficiales esta temporada.

suma y 17 asistencias tras disputar 46 partidos oficiales esta temporada. El exjugador John Terry comparó al colombiano con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

comparó al colombiano con figuras como y Cristiano Ronaldo. Luis Díaz registra siete anotaciones y tres pases de gol en la actual Champions League.