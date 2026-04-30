Luego del gol de Luis Díaz al PSG, Manuel Neuer tomó esta decisión para seguir jugando con el colombiano

Bayern Múnich ya empieza a pensar lo que será el futuro en el arco del equipo, y cuando parecía que el retiro era una posibilidad para Manuel Neuer, el arquero alemán sorprendió y tomó una decisión para seguir jugando con Luis Díaz y compañía.

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Todo esto después del golazo de ‘Lucho’ Díaz ante el PSG. ¿Casualidad o causalidad? A pesar de que Neuer tuvo un partidazo ante el Real Madrid en los cuartos de final de ida, el arquero bajó el rendimiento con dos partidos muy flojos en la Champions League. Su continuidad pasó a estar en duda.

Un error entregando mal el balón en salida ante el Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final y una calificación baja de 5.1 puntos en la semifinal de ida ante el PSG, fue lo más reciente de Manuel Neuer en la Champions League. ¿Acaba su contrato con Bayern Múnich el 30 de junio de 2026 y se retira? ¡Ya hay novedades!

La decisión de Manuel Neuer para seguir jugando con Luis Díaz en el Bayern Múnich

Díaz y Neuer han ganado dos títulos en Bayern. (Foto: Getty Images)

Luego del golazo de Luis Díaz en la derrota 4-5 ante PSG en la semifinal de ida de la Champions League, el diario ‘Sports Bild’ informó que Neuer acordó un plan con el Bayern Múnich para renovar por un año con la condición que el arquero está dispuesto a ceder partidos como titular para que ataje Jonas Urbig. De esta manera, todo apunta a que seguirá siendo compañero de ‘Lucho’.

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¿Quién gana más dinero en el Bayern Múnich, Luis Díaz o Manuel Neuer?

Aquí hay una diferencia importante de siete millones de euros. Mientras que Manuel Neuer es el segundo jugador mejor pagado del Bayern Múnich con un salario anual de 21 millones, Luis Díaz es el sexto mejor pago del plantel con un sueldo de 14 millones de euros al año.

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