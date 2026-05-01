Los 5 clubes con más futbolistas campeones del Mundo

Se acerca con cada día que pasa una nueva edición de la Copa del Mundo. Norteamérica 2026 promete ser un hecho sin precedentes en la historia del deporte rey. Desde los datos recogidos desde 1930, repasamos los cinco clubes que más jugadores han tenido en sus plantillas cuando se decidió el título. Italia se lleva el premio más grande.

Si tenemos en cuenta únicamente en qué club jugaban los futbolistas cuando sus selecciones ganaron las copas del mundo desde 1930, veremos que nadie supera a la Juventus. El equipo de Turín suma un total de 27 campeones del mundo desde la primera edición del certamen en Uruguay. Noventa y cuatro años atrás se empezó a marcar una historia donde el fútbol italiano tiene a dos de los tres primeros del ranking general.

La segunda potencia en este sentido es el Bayern Múnich. Que Alemania cuente con cuatro campeonatos del mundo no puede explicarse sin la aparición de hasta 24 futbolistas que en el equipo de Baviera ya han levantado el trofeo mientras se encontraban en el rey de la Bundesliga. El Inter de Milán, con 20, surge como el final de un podio donde se muestra el poderío de las dos selecciones más importantes del continente europeo.

En el cuarto lugar surge la Roma. Los títulos de Italia a inicios de la década de 1930 tuvieron a la Loba como uno de los grandes clubes que aportaba al combinado azzurro. Diecisiete futbolistas han levantado el gran torneo de la FIFA mientras se encontraban en la capital transalpina. El último de estos, o por lo menos el más recordado, es por supuesto Francesco Totti.

Nadie tiene más futbolistas campeones del mundo que Juventus: GETTY

El primer sudamericano que aparece en esta tabla es el Santos. Quince futbolistas del gigante brasileño ganaron la Copa del Mundo de la FIFA siendo jugadores del Peixe. Peñarol con 14, Nacional de Montevideo con 13, São Paulo con otros 13 y un empate a 11 entre Botafogo y Real Madrid completan el top ten de una tabla general que veremos cómo muta a lo largo de los próximos meses.

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