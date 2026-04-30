Inter de Milán iría por el fichaje de este jugador de la Selección Colombia y pagaría más de 10 millones

En las últimas horas viene tomando fuerza la posibilidad de que Inter fiche a un jugador colombiano antes del Mundial 2026. Hace poco Transfermarkt revelaba que Inter lo sigue a Gustavo Puerta y pagaría una importante cifra por su transferencia.

El joven jugador colombiano de 22 años viene destacando en el Racing de Santander, pero finalmente en esta temporada se marcharía a otro club. Su año es muy bueno e irremediablemente equipos más importantes de Europa ven al ex Bayer Leverkusen.

Inter es uno de los más interesados en su transferencia y pondría por el colombiano cerca de 20 millones para comprarlo. Esta transferencia también dejaría una importante cantidad de dinero a Racing de Santander, que lo tiene firmado hasta 2029.

Puerta viene jugando más de 2.000 minutos en la segunda de España y esto también hizo que se gane un lugar en el equipo de Néstor Lorenzo en los últimos amistosos y ahora mismo sería uno de los fijos para llegar al Mundial con la Selección Colombia.

Puerta es titular en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Inter también buscaría cerrar el fichaje de Gustavo Puerta previo al Mundial 2026, puesto que, en caso de hacer un buen torneo con el equipo nacional, el jugador podría aumentar significativamente su valor y el número de equipos interesados en ficharlo.

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Los números de Gustavo Puerta en esta temporada

En todo lo que va de temporada con la camiseta del Racing de Santander, el colombiano ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha más de 2.000 minutos, y de momento está ascendiendo a primera división.

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