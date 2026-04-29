La confesión de Vitinha después del gol de Luis Díaz al PSG: “Es imposible”

Los hinchas del fútbol en el mundo todavía dicen: ¡Qué partidazo! Bayern Múnich y PSG empataron en la semifinal de ida de la Champions League 2025-26 y Vitinha no dudó en salir a hacer una cofesíón tras el golazo de Luis Díaz: “Es imposible”.

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¡A los hechos! En tan solo el primer tiempo, el partido ya iba 3-2 a favor del Bayern Múnich y la segunda etapa no iba a defraudar. Se marcaron cuatro goles más y uno de estos fue una joyita de ‘Lucho’ Díaz bajando el balón, dejando en el camino a un defensor de la talla de Marquinhos y definiendo de gran manera.

“Creo que fue un gran partido de fútbol. No sé si fue, pero seguro que está entre los mejores partidos que he jugado, he participado y más aún estando en semifinales de la Champions League con dos grandes equipos. Normalmente, si hubiéramos ido de lados diferentes, creo que podríamos habernos visto en la final. Nos vimos un poco antes aquí, pero aun así hicimos un gran espectáculo aquí”, dijo Vitinha cuando le preguntaron si el 5-4 ante el Bayern Múnich había sido el mejor partido que había jugado.

“Es imposible”: La confesión de Vitinha tras el gol de Luis Díaz al PSG

Luis Díaz y Vitinha en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Vitinha no solo vio al Bayern Múnich como un finalista de la Champions League sino se hubieran enfrentado en semfinales, también confesó después del golazo de Luis Díaz que “obviamente jugamos para ganar y hubiéramos preferido ganar 5-0, pero es imposible contra este tipo de equipo. El Bayern de Múnich es un gran equipo. Creo que ellos dicen lo mismo de nosotros y, afortunadamente, vimos un gran partido de fútbol por parte de ambos equipos. Por suerte, también nos fuimos de aquí con una pequeña ventaja para el próximo partido”.

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¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y PSG en Champions League?

Bayern Múnich tendrá que anotar minímo dos goles ante el PSG en la semifinal de vuelta del próximo miércoles 6 de mayo a las 2:00 P.M. en el estadio Allianz Arena si quiere clasificar de manera directa a la final de la Champions League 2025-26 y evitar jugar una prórroga de 30 minutos.

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