Malas noticias para Díaz: El titular que Bayern Múnich vendería tras la derrota ante PSG

¿La derrota empezó a pasar factura? Bayern Múnich se vio por momentos superado por un equipo del PSG que llegó a tener una ventaja de tres goles en la semifinal de ida de la Champions League 2025-26. Acto seguido, se conoció el jugador titular que estarían dispuestos a vender.

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¡Malas noticias para Luis Díaz! Pocas cosas se le pueden criticar a un equipo del Bayern Múnich que ya lleva dos títulos en la temporada, pero al más alto nivel quedó expuesto el sistema defensivo que recibió cinco goles del PSG en la derrota 4-5 del 28 de abril. Uno de sus integrantes podría salir del equipo.

A la hora de encontrar socios en el Bayern Múnich, ‘Lucho’ Díaz ha tenido en Alphonso Davies y Konrad Laimer los laterales con los que más ha hecho tándem por el sector izquierdo del campo de juego. Uno de estos nombres hizo enojar al equipo alemán y la decisión estaría a punto de ser contundente.

Bayern estaría dispuesto a vender un titular del equipo: malas noticias para Díaz

Luis Díaz y Konrad Laimer en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Según informaron los periodistas Christian Falk y Heiko Niedderer, del diario ‘Sports Bild’, Bayern Múnich está dispuesto a sentar un precedente y no quiere cumplir las demandas salariales de Konrad Laimer. El lateral estaría pidiendo un aumento salarial para ganar entre 12 y 15 millones de euros, y tan radical sería la postura del equipo alemán que estaría dispuesto a venderlo este verano o dejar que su contrato se cumpla hasta el 30 de junio de 2027.

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¿Cuánto dinero gana el compañero de Luis Díaz que Bayern Múnich vendería?

Luego de conocerse que Bayern Múnich estaría dispuesto a vender a Konrad Laimer por pedir un aumento salarial, la gran pregunta pasó a ser: ¿Se justificaría la decisión? En la actualidad, el compañero de Luis Díaz gana 9 millones de euros al año y estaría pidiendo un aumento que estaría entre 3 y 6 millones de euros.

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